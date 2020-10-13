«Боруссия» Дортмунд может подписать младшего брата Абрахама

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13 октября 2020, 09:30

Скаутская система дортмундской «Боруссии» продолжает искать молодых и талантливых футболистов.

Как сообщается, немецкий клуб намерен подписать нападающего «Фулхэма» в январе. «Шмели» хотят арендовать форварда с правом выкупа. 19-летний футболист является братом нападающего «Челси» .

Тимми начинал свою карьеру в академии «Чарльтона», в 2017 году он перебрался в «Фулхэм». Во второй половине минувшего сезона игрок выступал на правах аренды за «Бристоль Роверс» (третий по силе английский дивизион), где провёл на поле 75 минут за 4 матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее «Боруссия» проявляла интерес к вингеру «Сассуоло» Жереми Бога.