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«Боруссия» Дортмунд может подписать младшего брата Абрахама

13 октября 2020, 09:30

Скаутская система дортмундской «Боруссии» продолжает искать молодых и талантливых футболистов.

Как сообщается, немецкий клуб намерен подписать нападающего «Фулхэма» Тимми Абрахама в январе. «Шмели» хотят арендовать форварда с правом выкупа. 19-летний футболист является братом нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.

Тимми начинал свою карьеру в академии «Чарльтона», в 2017 году он перебрался в «Фулхэм». Во второй половине минувшего сезона игрок выступал на правах аренды за «Бристоль Роверс» (третий по силе английский дивизион), где провёл на поле 75 минут за 4 матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее «Боруссия» проявляла интерес к вингеру «Сассуоло» Жереми Бога.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 10:04
А что ещё остаётся....коль так не фортануло при жеребьёвке ЛЧ...))
sv_1969
sv_1969
13 октября в 09:43
У них хорошо получается с молодёжью работать
mihaluch
mihaluch
13 октября в 09:39
Боруссия воспитывает молодёжь.
beefs
beefs
13 октября в 09:32
руководство беспокоится о резерве...
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