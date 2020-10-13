ПСЖ может бесплатно подписать Доннарумму

Сообщается, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Активный интерес к игроку проявляет ПСЖ. Парижане планируют забрать 21-летнего итальянца в качестве свободного агента.
Действующий контракт Доннаруммы истекает летом 2021 года.
Куртуа будет на воротах, а остальных распределим на проблемные зоны в центре поля, где бегают какие то неведомые паредес, еррера, гуйе и прочий хлам. Другого выхода нет. Шейхи просто в упор не видят дефицит классных ПЗ в клубе.
Куртуа будет на воротах, а остальных распределим на проблемные зоны в центре поля, где бегают какие то неведомые паредес, еррера, гуйе и прочий хлам. Другого выхода нет. Шейхи просто в упор не видят дефицит классных ПЗ в клубе.