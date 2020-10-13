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ПСЖ может бесплатно подписать Доннарумму

13 октября 2020, 09:09

Сообщается, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Активный интерес к игроку проявляет ПСЖ. Парижане планируют забрать 21-летнего итальянца в качестве свободного агента.

Действующий контракт Доннаруммы истекает летом 2021 года.

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Nazi
Nazi
13 октября в 12:32, ред.
Копим вратарей. Ареоля, Навас, Куртуа, а теперь и Доннарумма :)

Куртуа будет на воротах, а остальных распределим на проблемные зоны в центре поля, где бегают какие то неведомые паредес, еррера, гуйе и прочий хлам. Другого выхода нет. Шейхи просто в упор не видят дефицит классных ПЗ в клубе.
ОПС
ОПС
13 октября в 09:11
Почему бесплатно и не подписать?
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