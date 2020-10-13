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На матче «Ростов» — «Ахмат» смогут присутствовать до 40% зрителей

13 октября 2020, 13:49
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 19:00 Не начался

Матч 11-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом» пройдет со зрителями на трибунах, об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

На стадионе «Ростов Арена» смогут присутствовать до 40% зрителей от полной вместимости стадиона.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 октября в 19:25
Все нормально, ситуация под контролем - губернатор по такому случаю распорядился выделить ещё 400 ковидных койко-мест в областной клинической больнице вдобавок к 2664-м уже имеющимся. Все на футбол! Матч состоится в любую погоду!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 17:22
17 388,8 зрителя....
Неплохая посещаемость в нынешние времена....почти как в Москве...на матче Спартак-Зенит....

Пока максимальное число было на матче Зенит - ЦСКА ...28602 зрителей...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
13 октября в 14:09
Потом начитают 41% и Ростов оштрафуют
Loko57
Loko57
13 октября в 14:06
Для Ростова это хорошая новость. Там футбол любят.
Big krendel
Big krendel
13 октября в 14:03
Теперь пристальное внимание роспотребнадзора к футболу.
Faustello
Faustello
13 октября в 14:02
Дождь по глазам
Теперь думай сам
Я не плачу вовсе
Мальчик это осень
)))) гы гы гы
mihaluch
mihaluch
13 октября в 13:56
В Ростове зараза не так свирепствует.
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 13:55
Здоровья всем, кто будет присутствовать!
STVA 1
STVA 1
13 октября в 13:55
Больше будет однозначно
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