На матче «Ростов» — «Ахмат» смогут присутствовать до 40% зрителей

Матч 11-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом» пройдет со зрителями на трибунах, об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.
На стадионе «Ростов Арена» смогут присутствовать до 40% зрителей от полной вместимости стадиона.
Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдет со зрителями 18 октября ⚽️— Football Club Rostov (@rostovfc) October 13, 2020
📝 Подробности: https://t.co/izpsRCl0qg pic.twitter.com/gNsdhfWTyS
Неплохая посещаемость в нынешние времена....почти как в Москве...на матче Спартак-Зенит....
Пока максимальное число было на матче Зенит - ЦСКА ...28602 зрителей...
Неплохая посещаемость в нынешние времена....почти как в Москве...на матче Спартак-Зенит....
Пока максимальное число было на матче Зенит - ЦСКА ...28602 зрителей...
Теперь думай сам
Я не плачу вовсе
Мальчик это осень
)))) гы гы гы
Теперь думай сам
Я не плачу вовсе
Мальчик это осень
)))) гы гы гы