На матче «Ростов» — «Ахмат» смогут присутствовать до 40% зрителей

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13 октября 2020, 13:49

Матч 11-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом» пройдет со зрителями на трибунах, об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

На стадионе «Ростов Арена» смогут присутствовать до 40% зрителей от полной вместимости стадиона.