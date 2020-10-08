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Сборная России обратилась к болельщикам накануне матча со Швецией

08 октября 2020, 11:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Игроки и тренерский штаб сборной России записали видеообращение для болельщиков национальной команды накануне товарищеского матча против команды Швеции.

Дорогие болельщики! Мы очень рады, что вы сможете посетить ближайшие матчи сборной России. Мы очень соскучились по вашей поддержке. Ждем вас на стадионе, но помните, что ситуация непростая и нужно быть очень осторожными. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию на трибунах, носите маски и перчатки. Приходите нас поддержать, мы ждем вас! Берегите себя и будьте здоровы!

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cska1948
cska1948
08 октября в 18:23
"...Мы очень соскучились по вашей поддержке..."
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Как можно поддерживать команду, когда на лице маска?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
08 октября в 15:46
У этой команды есть игра? Не заметил
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 13:24
    Gahi
    Gahi
    08 октября в 11:31
    Игра команды будет самым лучшим приглашением на все матчи. Удачи
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