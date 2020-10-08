Сборная России обратилась к болельщикам накануне матча со Швецией

Игроки и тренерский штаб сборной России записали видеообращение для болельщиков национальной команды накануне товарищеского матча против команды Швеции.

Дорогие болельщики! Мы очень рады, что вы сможете посетить ближайшие матчи сборной России. Мы очень соскучились по вашей поддержке. Ждем вас на стадионе, но помните, что ситуация непростая и нужно быть очень осторожными. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию на трибунах, носите маски и перчатки. Приходите нас поддержать, мы ждем вас! Берегите себя и будьте здоровы!