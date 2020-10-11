Серия А планирует уменьшить количество зрителей на матчах

Calciomercato.com сообщает, что Серия А рассматривает возможность сократить количество зрителей на трибунах.
Напомним, что недавно было разрешено заполнять стадионы на 1000 мест. Теперь власти Италии планируют уменьшить количество зрителей до 500.
Во многих странах Европы, включая Италию, наступила вторая волна коронавируса.
«Есть протоколы, которые были составлены Министерством здравоохранения совместно с FIGC, и мы их соблюдаем. Если команды, «Интер» и «Милан» в данном случае, соблюдают то, что им предписано, если они соблюдают изоляцию, если они сделают мазки в день матча, если после матча они обязуются возобновить предусмотренный карантин, то мы разрешим проведение дерби».
«Есть протоколы, которые были составлены Министерством здравоохранения совместно с FIGC, и мы их соблюдаем. Если команды, «Интер» и «Милан» в данном случае, соблюдают то, что им предписано, если они соблюдают изоляцию, если они сделают мазки в день матча, если после матча они обязуются возобновить предусмотренный карантин, то мы разрешим проведение дерби».