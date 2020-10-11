Серия А планирует уменьшить количество зрителей на матчах

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11 октября 2020, 15:22

Calciomercato.com сообщает, что Серия А рассматривает возможность сократить количество зрителей на трибунах.

Напомним, что недавно было разрешено заполнять стадионы на 1000 мест. Теперь власти Италии планируют уменьшить количество зрителей до 500.

Во многих странах Европы, включая Италию, наступила вторая волна коронавируса.