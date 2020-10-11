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Серия А планирует уменьшить количество зрителей на матчах

11 октября 2020, 15:22

Calciomercato.com сообщает, что Серия А рассматривает возможность сократить количество зрителей на трибунах.

Напомним, что недавно было разрешено заполнять стадионы на 1000 мест. Теперь власти Италии планируют уменьшить количество зрителей до 500.

Во многих странах Европы, включая Италию, наступила вторая волна коронавируса.

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Неугасающий Стрыйко
Неугасающий Стрыйко ответ Leha-ha50 (раскрыть)
11 октября в 19:19
Не совсем. Если вирус не фейковый, в чём я сомневаюсь, то этим вирусом всё равно все переболеют и чем раньше это произойдёт, тем лучше.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 октября в 17:17
К зиме сократят до нуля.
Charlie Scene
Charlie Scene
11 октября в 17:09
Агентство по охране здоровья Милана — о судьбе предстоящего миланского дерби:

«Есть протоколы, которые были составлены Министерством здравоохранения совместно с FIGC, и мы их соблюдаем. Если команды, «Интер» и «Милан» в данном случае, соблюдают то, что им предписано, если они соблюдают изоляцию, если они сделают мазки в день матча, если после матча они обязуются возобновить предусмотренный карантин, то мы разрешим проведение дерби».
Leha-ha50
Leha-ha50
11 октября в 15:41
Вполне адекватно поступают. Здоровье превыше всего.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
11 октября в 15:41
Разумно
David Young
David Young
11 октября в 15:26
Правильное решение.
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