РФС сократил квоту зрителей матча Россия — Швеция до 5 тысяч

В пресс-службе РФС сообщили, что было принято решение сократить квоту зрителей на товарищеском матче сборных России и Швеции до 5 тысяч.

Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков. Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тыс. зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки.