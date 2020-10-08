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РФС сократил квоту зрителей матча Россия — Швеция до 5 тысяч

08 октября 2020, 15:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

В пресс-службе РФС сообщили, что было принято решение сократить квоту зрителей на товарищеском матче сборных России и Швеции до 5 тысяч.

Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков. Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тыс. зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
08 октября в 18:19
Если на матче сборной будут нарушены санитарные правила, а они ОБЯЗАТЕЛЬНО будут нарушены (маски, перчатки, соц. дистанция), то и против сборной возбудят судебное дело с возможной приостановкой её деятельности на 90 дней? Очень бы хотелось на это посмотреть.
berda2003
berda2003
08 октября в 16:28
ну, и правильно, погода хреновая, бушует вирус, после гола начнут целоваться, раздеваться и е.............я.
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 15:58
0-0 распишут))на что смотреть)))
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 15:47
Игра сегодня а квоту сокращают только сейчас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 октября в 15:45
А чего переживать то. У Черчесова полсостава это реально зрители. Я лично на эту игру не пошёл бы даже бесплатно. Мне эта команда Черчесова неинтересна
ДСА
ДСА
08 октября в 15:43
По тем ценам, что продают билеты, никто и так не пойдет.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Mangur (раскрыть)
08 октября в 15:42
Какое-какое?
Mangur
Mangur
08 октября в 15:36
Срлилное сокращение
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 15:18
Значит на ВЭБ-Арене не продали более 5000 билетов..........
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