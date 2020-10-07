На матче «Спартак» — «Зенит» выявлены грубые нарушения санитарных норм

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что матч «Спартак» — «Зенит» посетили 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
«Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча. За необеспечение выполнения требований специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО возбуждено административное расследование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на гендиректора клуба Шамиля Газизова и юридическое лицо АО «Футбольный клуб „Спартак-Москва“» составлены протоколы. Нарушителям грозит административное наказание: для должностных лиц от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток.
Так что игра то равной была если что!!!!!!!!!!!!!!!!Да пофиг вообще если честно!!!!!!!!Лучше бы сыграли 5-4 или 3-2 !!!!!!!!
Так что игра то равной была если что!!!!!!!!!!!!!!!!Да пофиг вообще если честно!!!!!!!!Лучше бы сыграли 5-4 или 3-2 !!!!!!!!
Так что если все лидеры Зенита в декабре будут в порядке, можно и очередную «Пятёрочку» увидеть)
Так что если все лидеры Зенита в декабре будут в порядке, можно и очередную «Пятёрочку» увидеть)
Блин - когда прекратяться наезду на народную команду России!?
Блин - когда прекратяться наезду на народную команду России!?
максимум штрафанут.
отдельным ментально больным комментаторам: ну конечно во всем виноват Зенит и лично Путин. Абсолютно во всем, что происходит со Спартаком. Иначе и быть не может (психиатры советуют не спорить с больными).
максимум штрафанут.
отдельным ментально больным комментаторам: ну конечно во всем виноват Зенит и лично Путин. Абсолютно во всем, что происходит со Спартаком. Иначе и быть не может (психиатры советуют не спорить с больными).
Я боюсь представить что будет,если Спартак их в Питере уделает,там наверное отовсюду попрут и сан эпидем и пожарники и еще бог знает кто!!!!!!!!!!!!
Я боюсь представить что будет,если Спартак их в Питере уделает,там наверное отовсюду попрут и сан эпидем и пожарники и еще бог знает кто!!!!!!!!!!!!
Какого результата заслуживает моя команда?
Конечно прилюдной порке
Какого результата заслуживает моя команда?
Конечно прилюдной порке
Ну а на самом деле, требование Роспотребнадзора не только о 50%, но и социальной дистанции в 1,5 метра. То есть люди должны сидеть через 2 кресла, а это 34%.
Жадный Федун продал больше билетов чем можно было, поэтому и кипиш.
Ну а на самом деле, требование Роспотребнадзора не только о 50%, но и социальной дистанции в 1,5 метра. То есть люди должны сидеть через 2 кресла, а это 34%.
Жадный Федун продал больше билетов чем можно было, поэтому и кипиш.
У Федуна доходы от его деятельности позволяют проводить матчи и без зрителей-лишний геморрой ему не нужен...
Имея некоторое отношение к медицине немного понимаю про вирулентность и возможности проникновения вируса в организм...Маска не защищает человека от вируса,она противостоит распространению выделения частиц БОЛЬНЫМИ людьми...
На момент игры ЭПИДЕМИИ не было..Были ограничительные,но не карантинные меры.
Чихающих и кашляющих вокруг себя в зрительном обзоре не обнаружил,как и при прохождении на стадион...Подавляющее большинство были в масках и многие в перчатках..
Лично про себя-все меры санитарных норм были приняты-маска.перчатки,через место-законы выполняю независимо от их необходимости...
Болезнь действительно очень страшная...Здоровьем рисковать нельзя..Но многие меры всё равно являются абсурдными...
Людей травят продуктами питания без обязательной сертификации-рак,тромбофлебиты уносят гораздо больше людей,чем Ковид....
Если человек здоров,у него отрицательный тест,то штрафовать его за отсутствие маски-это нарушение его прав,поскольку маска препятствует нормальному выведению продуктов распада,выделяемых лёгкими..Соблюдение социальной дистанции вполне достаточно для такого контингента людей...
В общем позвольте немного с Вами не согласиться....
У Федуна доходы от его деятельности позволяют проводить матчи и без зрителей-лишний геморрой ему не нужен...
Имея некоторое отношение к медицине немного понимаю про вирулентность и возможности проникновения вируса в организм...Маска не защищает человека от вируса,она противостоит распространению выделения частиц БОЛЬНЫМИ людьми...
На момент игры ЭПИДЕМИИ не было..Были ограничительные,но не карантинные меры.
Чихающих и кашляющих вокруг себя в зрительном обзоре не обнаружил,как и при прохождении на стадион...Подавляющее большинство были в масках и многие в перчатках..
Лично про себя-все меры санитарных норм были приняты-маска.перчатки,через место-законы выполняю независимо от их необходимости...
Болезнь действительно очень страшная...Здоровьем рисковать нельзя..Но многие меры всё равно являются абсурдными...
Людей травят продуктами питания без обязательной сертификации-рак,тромбофлебиты уносят гораздо больше людей,чем Ковид....
Если человек здоров,у него отрицательный тест,то штрафовать его за отсутствие маски-это нарушение его прав,поскольку маска препятствует нормальному выведению продуктов распада,выделяемых лёгкими..Соблюдение социальной дистанции вполне достаточно для такого контингента людей...
В общем позвольте немного с Вами не согласиться....
Закрывать стадион - перебор. Приостанавливать деятельность клуба на 90 дней - маразм!
Закрывать стадион - перебор. Приостанавливать деятельность клуба на 90 дней - маразм!
Это не абсурд, это суровая необходимость. Дома у себя свои порядки наводи, а на стадионе будь добр придерживаться заведенных порядков. Не хочешь, смотри футбол по ТВ, так безопаснее.
Это не абсурд, это суровая необходимость. Дома у себя свои порядки наводи, а на стадионе будь добр придерживаться заведенных порядков. Не хочешь, смотри футбол по ТВ, так безопаснее.