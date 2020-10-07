На матче «Спартак» — «Зенит» выявлены грубые нарушения санитарных норм

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07 октября 2020, 22:06

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что матч «Спартак» — «Зенит» посетили 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча. За необеспечение выполнения требований специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО возбуждено административное расследование», — говорится в сообщении.