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На матче «Спартак» — «Зенит» выявлены грубые нарушения санитарных норм

07 октября 2020, 22:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что матч «Спартак» — «Зенит» посетили 20 700 болельщиков. Ведомство выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча. За необеспечение выполнения требований специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО возбуждено административное расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на гендиректора клуба Шамиля Газизова и юридическое лицо АО «Футбольный клуб „Спартак-Москва“» составлены протоколы. Нарушителям грозит административное наказание: для должностных лиц от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
10 октября в 09:24
тогда и залы концертные и студии надо закрывать?по телевизору посмотришь все сидят рядом и без масок!это как?
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Димон Булыкин (раскрыть)
08 октября в 18:31
Ну у Спартака нет норм опорника и крайнего защитника + Бакаев не в форме и Урунов вообще на поле не был+ Зенит 1-й тайм играл хорошо а Спартак 2-й!!!!!!!!!!!!!

Так что игра то равной была если что!!!!!!!!!!!!!!!!Да пофиг вообще если честно!!!!!!!!Лучше бы сыграли 5-4 или 3-2 !!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
08 октября в 18:28
Ну если смотреть так,то Спартак то в лимит уложился по болельщикам,их было менее 50%!!!!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 11:34
Согласен, в данном случае не важно, Спартак, Зенит или ЦСКА, или ещё кто-то. Сейчас такое время и эти вещи надо соблюдать.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Ген Геныч (раскрыть)
08 октября в 11:23
Так то Спартак у себя дома отскочил. При этом у Зенита после травм были Малколм, Ловрен, Ракицкий, Азмун (который был не в старте). Я вообще думал, что Спартак будет из-за этого вести игру и быть ближе к победе. Но был приятно удивлён игрой.

Так что если все лидеры Зенита в декабре будут в порядке, можно и очередную «Пятёрочку» увидеть)
Juve14
Juve14 ответ particular (раскрыть)
08 октября в 09:31
Если бы был клуб "Метро" принадлежащий метрополитэну и этот клуб имел бы наглость не проиграть зениту то оштрафовали бы, будь уверен)
Владимир Немченков
Владимир Немченков
08 октября в 09:02
    ermak6848
    ermak6848
    08 октября в 08:57
    Опять фк " Спартак " виноват - не там фантик - обёртку от конфеты выкинул...
    Блин - когда прекратяться наезду на народную команду России!?
    kolpino08
    kolpino08
    08 октября в 08:53
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ Ген Геныч (раскрыть)
      08 октября в 08:25, ред.
      Да если вас не накажут...мы ведь тоже заполним битком стадион. И скажем, что было сколько положено. Обойти собственную систему стадиона уверена любое руководство клуба способно!!!
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР ответ brauning.86 (раскрыть)
      08 октября в 08:24
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        08 октября в 07:35
        Да просто кому то не понравилось то,как их детище сыграло в Москве,вот и начинают !!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Я боюсь представить что будет,если Спартак их в Питере уделает,там наверное отовсюду попрут и сан эпидем и пожарники и еще бог знает кто!!!!!!!!!!!!
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        08 октября в 06:59
        Скоро будет Арена Закрывашка
        cska vperiod
        cska vperiod
        08 октября в 05:50
          Over 9000
          Over 9000
          08 октября в 04:17
            brauning.86
            brauning.86
            08 октября в 00:22
            Спартак вопреки всем ухищрениям рфс не уступил чемпиенам
            Какого результата заслуживает моя команда?
            Конечно прилюдной порке
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле ответ санек002 (раскрыть)
            08 октября в 00:15
            Заговор против спартака, пора сниматься.

            Ну а на самом деле, требование Роспотребнадзора не только о 50%, но и социальной дистанции в 1,5 метра. То есть люди должны сидеть через 2 кресла, а это 34%.
            Жадный Федун продал больше билетов чем можно было, поэтому и кипиш.
            Zenit_84
            Zenit_84
            07 октября в 23:38
            Похоже, скоро все стадионы на 90 дней приостановят
            санек002
            санек002 ответ makkie (раскрыть)
            07 октября в 23:33
            ОЧЕРЕДНАЯ .....ПРОТИВ СПАРТАКА!СТАДИОН ВМЕЩАЕТ ВРОДЕ 450000,А БЫЛО 20700!И ГДЕ НАРУШЕНИЕ?
            spartak kursk
            spartak kursk ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            07 октября в 23:20
            Уважаемый Анатолий,посещение стадиона-это выбор людей.Каждый делает свой выбор.Взрослые люди должны осознавать свои риски и силком их никто не тащил...

            У Федуна доходы от его деятельности позволяют проводить матчи и без зрителей-лишний геморрой ему не нужен...

            Имея некоторое отношение к медицине немного понимаю про вирулентность и возможности проникновения вируса в организм...Маска не защищает человека от вируса,она противостоит распространению выделения частиц БОЛЬНЫМИ людьми...

            На момент игры ЭПИДЕМИИ не было..Были ограничительные,но не карантинные меры.

            Чихающих и кашляющих вокруг себя в зрительном обзоре не обнаружил,как и при прохождении на стадион...Подавляющее большинство были в масках и многие в перчатках..

            Лично про себя-все меры санитарных норм были приняты-маска.перчатки,через место-законы выполняю независимо от их необходимости...

            Болезнь действительно очень страшная...Здоровьем рисковать нельзя..Но многие меры всё равно являются абсурдными...

            Людей травят продуктами питания без обязательной сертификации-рак,тромбофлебиты уносят гораздо больше людей,чем Ковид....

            Если человек здоров,у него отрицательный тест,то штрафовать его за отсутствие маски-это нарушение его прав,поскольку маска препятствует нормальному выведению продуктов распада,выделяемых лёгкими..Соблюдение социальной дистанции вполне достаточно для такого контингента людей...

            В общем позвольте немного с Вами не согласиться....
            makkie
            makkie
            07 октября в 23:16
            Штрафа и выговора достаточно.
            Закрывать стадион - перебор. Приостанавливать деятельность клуба на 90 дней - маразм!
            RIR68
            RIR68
            07 октября в 23:00
            с одной стороны - откуда такие данные, с другой - спартачей не жалко, с третий - они главные разносчики заразы. закрывать открывашку! вот такой каламбур!!
            susanin ultrazenith
            susanin ultrazenith
            07 октября в 22:56
            РосПотребПозор!
            Footbolista
            Footbolista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
            07 октября в 22:55
            Закроем на 90 дней)...
            Дикий мужчина
            Дикий мужчина
            07 октября в 22:55
              Footbolista
              Footbolista
              07 октября в 22:54
              Кажется на этой ветке не соблюдают социальную дистанцию...
              post-navigator
              post-navigator ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
              07 октября в 22:54
              Федун - это Властелин упущенных возможностей! ВЕЛИКИЙ УПУЩЕНЕЦ - назовем так для ясности!
              ПерекатиПоле
              ПерекатиПоле
              07 октября в 22:49
              Почему Федун упускает такие шансы и не снимает спартак с чемпионата, как обещал?!
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ spartak kursk (раскрыть)
              07 октября в 22:48
              К сожалению фанатские пристрастия перевесили здравый смысл. Начнем с формальных вещей. 50% от вместимости это 20 тысяч. Было больше, Это факт бесспорный. Все было видно. Речь идет о грубых нарушениях санитарных норм в условиях эпидемии, а эти нормы шире, чем мытье рук. Здоровьем рисковать нельзя, тем более , что Федун переболел и знает что это такое. Болезнь страшная и рисковать здоровьем родных и близких тех людей, что были на трибунах он не имеет права , ради какой то копеечной (для него выручки). Маски особенно многоразовые в сочетании с грипфероном, или вифероном в нос очень эффективны. Вирус передается не только воздушно капельным , но и воздушно аэрозольным путем. Поэтому и маски и перчатки это эффективно. Ты следил за чихающими и кашляющими на стадионе и их не обнаружил? Хлестаков, однако!
              Это не абсурд, это суровая необходимость. Дома у себя свои порядки наводи, а на стадионе будь добр придерживаться заведенных порядков. Не хочешь, смотри футбол по ТВ, так безопаснее.
              praporchik zadov
              praporchik zadov
              07 октября в 22:43
              У нас вся страна это одно большое нарушение...
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