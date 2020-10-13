ГлавнаяНовости

В Госдуме просят выявить число заразившихся на матче «Спартак» — «Зенит»

13 октября 2020, 11:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой запрос с просьбой выяснить число заразившихся коронавирусом фанатов после матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, направить в мой адрес информацию о количестве зрителей, заболевших новой коронавирусной инфекцией после посещения данного матча.

Я считаю, что на первый раз штраф «Спартаку» — это справедливая мера, однако надо понимать, что с учетом угрозы, которая была создана на стадионе в связи с нарушением эпидемиологических норм, и риском заражения опасной инфекцией тысяч болельщиков, размер штрафа совсем небольшой. Болельщики должны ходить на стадион, но важно обеспечить их безопасность. Почему во время матча они были без масок, почему не соблюдали социальную дистанцию, как это контролировалось? Вопросов много, надо разбираться.

Напомним, что на матче было выявлено нарушение эпидемиологических норм и превышение допустимого числа посетителей. По итогу Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей.

Все новости
ОфициальноНа матче «Ренн» — «Краснодар» смогут присутствовать 5 000 фанатов
Вчера, 23:27 Комментарии6
Фактическая вместимость стадиона «Ростов Арена» уменьшена до 30%
15 октября Комментарии4
Болельщик «Вест Хэма» получил бан на три года за оскорбление Салаха
15 октября Комментарии8
ОфициальноНа матче «Ростов» — «Ахмат» смогут присутствовать до 40% зрителей
13 октября Комментарии9
Серия А планирует уменьшить количество зрителей на матчах
11 октября Комментарии6
Фанаты «Ростова» решили бойкотировать матчи
09 октября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
13 октября в 18:43
Клуб предоставил на матче средства индивидуальной защиты:маски и перчатки,а также билеты через место для социальной дистанции.Всё остальное-русский авось...

Если депутат ГосДумы делает подобный запрос,то это ему не добавляет баллов в его копилку.Потому как путешествие на футбол и после него в переполненном метро нивелирует вероятность заражения именно на стадионе...

Касаемо численности-наказание последовало незамедлительно..,но коснулось почему-то только одного клуба...
kolpino08
kolpino08
13 октября в 17:21
ЛДПР такое ЛДПР...
видимо стараются друг перед другом показать, кто наиболее достойный преемник Вольфовича))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 15:07
По нарушениям на стадионе он прав. Такого повторяться не должно, наказание должно быть жёстким. Жёстче, чем наказали Спартак. Иначе будет соблазн повторить и другим клубам. Тот же Федун на этом "переборе" зрителей словил прибыль в разы большую, чем этот штраф в 300 тысяч.
А по поводу найти где заразился - глупость первостатейная. Вирус не оставляет пометки, где именно он попал в организм: в метро по пути на стадион или на самом стадионе. Или где-то на работе.
Так что такие запросы - имитация деятельности и борьбы с вируснёй, не более того...
galem72
galem72 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
13 октября в 14:01
"...это только от ЛДПР могли такой запрос сделать..."

Не похоже, что про других такое же мнение. Ну да ладно, не буду углубляться. Просто хотел донести, что лдпр и прочие спойлеры демократии ничем не отличаются от едрасни. В ГД сидят только угодные, чтобы принимали все хотелки плешивого кремля. Конечно, иногда там вылазят на трибуну осудить действующее состояние в стране, но лишь для создания картинки дебатов и обсуждения проблем.
4RT
4RT
13 октября в 13:48
Все больные в ГД собрались))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ galem72 (раскрыть)
13 октября в 13:42
Да потому ,что ЛДПР выдвинули вот и написал. А что тут криминального??? Написал бы кто другой тоже бы ответил так . Хоть Путин..)).
Aris
Aris
13 октября в 13:29
Госдуме пора бы подумать, как начать уважать и себя, и народ России. В стране 9 часовых поясов. Матчи начинают в 22.00 - это время, когда спит или засыпает 90% населения. НЕ пора ли перенести матчи в Екатеринбург, Красноярск, Хабаровск???
УВАЖАТЬ НУЖНО СВОЙ НАРОД!
Grey33
Grey33 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
13 октября в 13:20
Они не инопланетяне. Они отрабатывают своё бабло. Чем ещё им заниматься, не законы же сочинять?
Footbolista
Footbolista ответ kolpankolpan (раскрыть)
13 октября в 13:12
Все больные в больницу...
kolpankolpan
kolpankolpan
13 октября в 12:40
Все больные --за долей в Спартак.За денежной долей.
За адекватность
За адекватность
13 октября в 12:36, ред.
Конгениально. Прошло то всего десять дней, не кажется ли Вам господин Свищев, что Вы торопитесь с запросом? "о количестве зрителей, заболевших новой коронавирусной инфекцией после посещения данного матча." Это нынче такие тесты придумали, которые даже показывают место заболевания? Или этот запрос по принципу чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало? Покажем бурную деятельность, озабоченность и отсутствие безразличия.
rubinovyi2
rubinovyi2
13 октября в 12:33
Какой депутат-такой и запрос..,он даже разрешения продажи пива на стадионах не сумел продавить..))
pomor45
pomor45
13 октября в 12:32
Попова должна указать ему на заражения среди депутатов ГД: из 450 членов нижней палаты парламента более 50 болеют или уже переболели вирусом. По моему депутаты и в этом не уступают передовых позиций тому же Спартаку.
pomor45
pomor45
13 октября в 12:27
Выдал задание: Поди туда-не знаю куда, принеси то-не знаю что. Сказочник из ЛДПР.
ZenCh
ZenCh ответ makkie (раскрыть)
13 октября в 12:20
А что не так? Он же не сказал "из-за матча". Всё, что описано у тебя - было после посещения матча))) Ну хочется человеку узнать, сколько заболело именно с 03 октября 21:00
stavr74
stavr74
13 октября в 12:20
А в метрополитен запрос не отправлял еще этот клоун , или в аэропорт
Заполярный
Заполярный ответ makkie (раскрыть)
13 октября в 12:14
Вот он уровень депутатский
ДАША Д
ДАША Д
13 октября в 12:11
Проще иголку в стоге сена найти, чем пересчитать количество заразившихся.
Faustello
Faustello ответ mihaluch (раскрыть)
13 октября в 12:11, ред.
    Footbolista
    Footbolista ответ за (раскрыть)
    13 октября в 12:03
    "Госдума" и "социальная"...эти два слова не должны находиться в одном предложении...
    за
    за
    13 октября в 11:58
    в Госдуме соблюдают социальную дистанцию?
    Footbolista
    Footbolista
    13 октября в 11:50
    Интересно...кто попросил его сделать этот запрос...сам бы он вряд ли догадался...у меня есть предположение...а у вас?)...
    Big krendel
    Big krendel
    13 октября в 11:49
    Этот депутатишка явно не любитель футбола.
    mihaluch
    mihaluch
    13 октября в 11:49
    После этого надо запретить матчи в Москве как минимум на месяц.
    galem72
    galem72 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    13 октября в 11:41
    Владимир, а ты бы сильно удивился, если б такой запрос направил справедливорос, убогий зюгановец или пропитанный едрас? Почему именно к жириковскому кружку такой выделенный негатив? ))
    makkie
    makkie
    13 октября в 11:38
    Интересно, как он собирается проверить число зараженных после матча? После игры болельщики разошлись по домам. Большая часть добиралась на метро, где нет никакой соц дистанции и не все едут в масках. Некоторые с пересадками на маршрутки и автобусы. Далее, люди могли зайти в кафе, магазин, ТЦ и прочие объекты - где также существует риск подхватить заразу. Наконец, придя домой, они контактировали с домочадцами, которые до этого были на работе, учёте, в магазине и т.д.

    Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев... и это многое объясняет :)))
    galem72
    galem72 ответ 112910415 (раскрыть)
    13 октября в 11:38
    Это абсолютно ничего не объясняет! В существуем рассаднике бесполезности и политической показухи не имеет никакого смысла выделять партийную принадлежность и какого-либо карманного депутата. Всё решается по сценарию и контролируется администрацией плеши.
    Варвар7
    Варвар7
    13 октября в 11:33
    А сколько заразилось при обнулении?
    112910415
    112910415
    13 октября в 11:30
    ЛДПР, это многое объясняет !
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    13 октября в 11:29
    Это только от ЛДПР могли такой запрос сделать. Тогда надо им подать запрос , а сколько каждый день в метро заражается этой болезнью.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100