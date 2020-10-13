В Госдуме просят выявить число заразившихся на матче «Спартак» — «Зенит»

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой запрос с просьбой выяснить число заразившихся коронавирусом фанатов после матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, направить в мой адрес информацию о количестве зрителей, заболевших новой коронавирусной инфекцией после посещения данного матча.

Я считаю, что на первый раз штраф «Спартаку» — это справедливая мера, однако надо понимать, что с учетом угрозы, которая была создана на стадионе в связи с нарушением эпидемиологических норм, и риском заражения опасной инфекцией тысяч болельщиков, размер штрафа совсем небольшой. Болельщики должны ходить на стадион, но важно обеспечить их безопасность. Почему во время матча они были без масок, почему не соблюдали социальную дистанцию, как это контролировалось? Вопросов много, надо разбираться.