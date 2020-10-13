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«Томь» может арендовать канадского нападающего

13 октября 2020, 16:01

Нападающий юрмальского «Спартака» Эннин Ричи может перейти в «Томь».

Как сообщается, томский клуб рассчитывает взять футболиста в аренду. Вероятность данной сделки очень высока.

Ричи является воспитанником «Торонто». В минувшем сезоне чемпионата Латвии форвард провёл 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, что ранее «Томь» объявила о переходе экс-защитника «Енисея» Давида Мильдзихова.

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VAN ARM
VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
13 октября в 17:48
глядя на расписание игр нашего чемпионата можно так и думать))
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
13 октября в 17:21
На коньках в футбол))
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 17:01
а в канаде играют в футбол?? там же всё на коньках))))))))))))
Faustello
Faustello
13 октября в 16:24
И в КХЛ перейти)))
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 16:07
Из Латвии? Уровень футбола в Латвии очень "низкий".
Хотя, для Томь возможно и сойдёт, тем более, в аренду...
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