«Томь» может арендовать канадского нападающего

Нападающий юрмальского «Спартака» Эннин Ричи может перейти в «Томь».
Как сообщается, томский клуб рассчитывает взять футболиста в аренду. Вероятность данной сделки очень высока.
Ричи является воспитанником «Торонто». В минувшем сезоне чемпионата Латвии форвард провёл 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Напомним, что ранее «Томь» объявила о переходе экс-защитника «Енисея» Давида Мильдзихова.
Хотя, для Томь возможно и сойдёт, тем более, в аренду...
Хотя, для Томь возможно и сойдёт, тем более, в аренду...