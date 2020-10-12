«Иртыш» арендовал голкипера «Урала»

Пресс-служба «Урала» объявила об уходе из команды вратаря Владислава Полетаева.
20-летний голкипер до конца сезона будет выступать за «Иртыш» на правах аренды.
❗️Голкипер #ФКУрал Владислав Полетаев проведет нынешний сезон в омском «Иртыше», куда перешел на правах аренды до лета 2021 года.— ФК Урал (@FCURAL) October 12, 2020
Этот клуб выступает в ОЛИМП Первенстве ФНЛ, а Полетаев может дебютировать в составе своей новой команды уже завтра.
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Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что екатеринбургский клуб ведёт переговоры с форвардом «Локомотива» Лукой Джорджевичем.