«Иртыш» арендовал голкипера «Урала»

Пресс-служба «Урала» объявила об уходе из команды вратаря .

20-летний голкипер до конца сезона будет выступать за «Иртыш» на правах аренды.

❗️Голкипер #ФКУрал Владислав Полетаев проведет нынешний сезон в омском «Иртыше», куда перешел на правах аренды до лета 2021 года.



Этот клуб выступает в ОЛИМП Первенстве ФНЛ , а Полетаев может дебютировать в составе своей новой команды уже завтра.



➡️ https://t.co/DtESaTa8fz pic.twitter.com/d9YWMLTBAK

ФК