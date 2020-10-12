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«Иртыш» арендовал голкипера «Урала»

12 октября 2020, 14:23

Пресс-служба «Урала» объявила об уходе из команды вратаря Владислава Полетаева.

20-летний голкипер до конца сезона будет выступать за «Иртыш» на правах аренды.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что екатеринбургский клуб ведёт переговоры с форвардом «Локомотива» Лукой Джорджевичем.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
12 октября в 15:29
От вылета Иртыш это вряд ли спасет.
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 15:21
это не панацея))
mihaluch
mihaluch
12 октября в 14:48
Может меньше пропускать будут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 14:28
Это будет усиление...
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