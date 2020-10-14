Новичок «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Об этом сообщает официальный твиттер питерского клуба.
Вендел — здесь!
«Зенит-ТВ» показывает первые минуты бразильца в Петербурге.
Вендел — здесь! 👍— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020
«Зенит-ТВ» показывает первые минуты бразильца в Петербурге. pic.twitter.com/J8ouFdRKmC
Когда выходил из Пулково, было ощущение, что снег выпал! :)))))
Когда выходил из Пулково, было ощущение, что снег выпал! :)))))
В Зените как и в России нет и не может быть Новичка, эта позиция ВВП!!
В Зените как и в России нет и не может быть Новичка, эта позиция ВВП!!