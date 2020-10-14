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Новичок «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург

14 октября 2020, 08:50

Новичок «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Об этом сообщает официальный твиттер питерского клуба.

Вендел — здесь!

«Зенит-ТВ» показывает первые минуты бразильца в Петербурге.

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel
14 октября в 10:52
Добро пожаловать за трофеями.)))
SHMEL
SHMEL
14 октября в 10:02
В Питере праздник по случаю прибытия очередного негритенка. Надеюсь они в нем не разочаруются и увидят достойную игру в его исполнении.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 октября в 09:12
Посмотрим , что это за фрукт , отзывы о нем неоднозначные.
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
14 октября в 09:11
Ждем Гену Орлова,его похвалы и так далее.
Gunslinger
Gunslinger
14 октября в 09:06
Класс!!!
Когда выходил из Пулково, было ощущение, что снег выпал! :)))))
dadrail
dadrail
14 октября в 09:05
С прибытием! Удачи!
Faustello
Faustello
14 октября в 09:03, ред.
Новичок?!?! Они написали Новичок???)))
В Зените как и в России нет и не может быть Новичка, эта позиция ВВП!!
andre_can
andre_can
14 октября в 09:01
Добро Пожаловать и УДАЧИ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 08:51
Вот и дождались...
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