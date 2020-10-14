ГлавнаяНовости

«Химки»: «Эй, „Спартак“! Три очка есть? А если найдём?!»

14 октября 2020, 14:47
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

«Химки» в своём официальном твиттере пошутили над «Спартаком» перед матчем 11-го тура РПЛ.

Эй, «Спартак»! Три очка есть? А если найдём?!

Все новости
«Динамо» намекнуло на приход Шварца
14 октября ВидеоКомментарии12
«Спартак» в шутку объявил о трансфере итальянского журналиста
07 октября Комментарии15
Батшуайи потроллил «Арсенал», который уволил своего маскота
06 октября ФотоКомментарии7
Линекер: «Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера»
05 октября Комментарии25
Лучшие шутки сентября: крошка Месси, попадание Кержакова и Дзюба во МХАТе
02 октябряАлександр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии16
Дайер сфотографировал приз Лучшему игроку матча на унитазе
30 сентября ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1 ответ морозз (раскрыть)
15 октября в 19:15
хорошо. с кем у них игра скоро? скажи мне . и я скажу какой счёт будет. даю голову на обрез
морозз
морозз ответ протон1 (раскрыть)
15 октября в 18:45
Привет дружище, вангуй мне Спартак...на остальных мне глубоко!
протон1
протон1 ответ морозз (раскрыть)
14 октября в 21:31, ред.
узнаешь меня? я тот ванга. помнишь я все игры отгадывал результаты? ты еще удивлялся как я это делаю. я сказал что я вангую часто. и знаю результат игры росс венгрия. если интеренсо то могу счет сказать
протон1
протон1
14 октября в 21:30
если бы я так написал . то мне дали бан за очко
Kresi frok
Kresi frok
14 октября в 20:02
На поле будет 11 очков спартака, или я что-то не правильно понял!?? 🤔
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ Леон Бугаев (раскрыть)
14 октября в 18:26
Там пока занято, Уфа и Ротор
Супервайзер
Супервайзер
14 октября в 18:15
Спартак Химкам: " А вы всё ещё есть? Надо же!"))
112910415
112910415
14 октября в 18:12
страшновато, конечно, факт ...
но любопытно : как Сочи к Зениту обратится ?!
Zak11
Zak11
14 октября в 17:18
Так шутили ещё лет 15 назад. Гопники с района,
морозз
морозз
14 октября в 16:57
Зенит хоть скупит всю Барселону и станет чемпионом Галактики, но никогда не станет таким популярным футбольным клубом как Спартак!
я из Химок
я из Химок
14 октября в 16:29
Улыбнули!))) Посмеялся!)))
металлург
металлург
14 октября в 16:05
    Слайш
    Слайш
    14 октября в 16:03
    Глупые и плоские шутки... Были тут недавно подобные шутники из Красноярска, но шутили недолго - буквально один сезон...
    makkie
    makkie ответ Faustello (раскрыть)
    14 октября в 15:49
    Откуда ты всё это знаешь... я тебя боюсь уже ))))
    Footbolista
    Footbolista
    14 октября в 15:48, ред.
    Спартак: У нас 21...банк наш...сдавайте снова...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    14 октября в 15:45
    Шутники.....)))....17 посмеемся вместе.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    14 октября в 15:23
    Коротко о ситуации: два очка спрашивают Спартак про три очка.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    14 октября в 15:22
    Химки подарят 3 очка там уже все решено)) а эти слова просто замануха
    mihaluch
    mihaluch
    14 октября в 15:15
    Где Спартак а где Химки, тут ни каково заговора не надо.
    Faustello
    Faustello
    14 октября в 15:10, ред.
    Кокорий:
    - Вы чё боссота, берега попутали, быстро фраера гребни спрятали и очки свои на инспекцию готовим не стесняемся тушканчики!
    sv_1969
    sv_1969
    14 октября в 15:08
    Что за мода в интернете шутить... На поле надо решать, а потом шутки шутить
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    14 октября в 15:04
    Зенит: Сочи! Три очка есть?? есть есть конечно же))
    311
    311
    14 октября в 15:00
    Или очки, или зарплата, третьего не дано!)
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    14 октября в 14:56
    По фотографии можно сказать, что лучше б они заранее признались, что готовы обо*аться.
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    14 октября в 14:54
    Найдете найдете!!! Трешку получите минимум и найдете)))
    makkie
    makkie
    14 октября в 14:52
    Пусть болтают сколько угодно - нас рассудит только матч!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 октября в 14:52
    Спартак филиалы не только деньгами снабжает, но и очками тоже...
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    14 октября в 14:50
    Хватит везения Спартаку. Пора опускаться на своё место.)
    офигенный
    офигенный
    14 октября в 14:49
    офигеть наглость
    ДАША Д
    ДАША Д
    14 октября в 14:48
    Скорее 0-3 и получат.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100