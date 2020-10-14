«Химки»: «Эй, „Спартак“! Три очка есть? А если найдём?!»

«Химки» в своём официальном твиттере пошутили над «Спартаком» перед матчем 11-го тура РПЛ.
Эй, «Спартак»! Три очка есть? А если найдём?!
Эй, @fcsm_official! Три очка есть? А если найдём?! pic.twitter.com/xmpnpciQoH— ФК Химки (@fc_khimki) October 14, 2020
но любопытно : как Сочи к Зениту обратится ?!
но любопытно : как Сочи к Зениту обратится ?!
- Вы чё боссота, берега попутали, быстро фраера гребни спрятали и очки свои на инспекцию готовим не стесняемся тушканчики!
- Вы чё боссота, берега попутали, быстро фраера гребни спрятали и очки свои на инспекцию готовим не стесняемся тушканчики!