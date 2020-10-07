ГлавнаяНовости

«Спартак» в шутку объявил о трансфере итальянского журналиста

07 октября 2020, 05:25

Официальный аккаунт «Спартака» в твиттере опубликовал шуточный пост о трансфере известного итальянского журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

Официально и подтверждено. Фабрицио Романо переходит в «Спартак». Без комиссии за трансфер. Просто уважение.

«Подтверждено», — отреагировал на пост Романо, добавив смайлик.

Вчера появилась информация об интересе «Спартака» к защитнику «Метца» Фабьену Сентонзу. Сообщалось, что французский клуб готов продать игрока за 5 млн евро.

Все новости
«Динамо» намекнуло на приход Шварца
14 октября ВидеоКомментарии12
«Химки»: «Эй, „Спартак“! Три очка есть? А если найдём?!»
14 октября ФотоКомментарии30
Батшуайи потроллил «Арсенал», который уволил своего маскота
06 октября ФотоКомментарии7
Линекер: «Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера»
05 октября Комментарии25
Лучшие шутки сентября: крошка Месси, попадание Кержакова и Дзюба во МХАТе
02 октябряАлександр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии16
Дайер сфотографировал приз Лучшему игроку матча на унитазе
30 сентября ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
07 октября в 10:23
явные проблемы с юмором
LOpp
LOpp ответ Супервайзер (раскрыть)
07 октября в 10:09
пардон-с Л лишняя))
Супервайзер
Супервайзер ответ LOpp (раскрыть)
07 октября в 09:58
Бабушки с виллами, это типа Матвиенко что ли?))
makkie
makkie
07 октября в 09:53
Пошутили - и хватит.
Давайте уже серьезные трансферы проворачивайте, время поджимает!
cska vperiod
cska vperiod
07 октября в 09:40
В каждой шутке есть доля шутки остальное правда, наверное вместо шмурнова.
Faustello
Faustello
07 октября в 08:28
Спартак без шутейки
Как Кокорий без статейки
Гы гы гы
Legend 6
Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
07 октября в 08:05
Жесть, куда хоть его то?
Ради зенита отменяют лимит на легионеров?
LOpp
LOpp ответ Legend 6 (раскрыть)
07 октября в 07:57
Да
Legend 6
Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
07 октября в 07:24
Зенит все таки заполучил Пендаля?
за
за
07 октября в 07:20
Он над нами издевался.
Ну, сумасшедший, что возьмёшь?!
(С) Высоцкий
LOpp
LOpp ответ Дикий мужчина (раскрыть)
07 октября в 07:11, ред.
Согласен, стыдно. Купили какого-то Венделя за 30 млн. Пир во время чумы, бабушки с вилами к офису Газпрома стягиваются.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
07 октября в 06:37
Не смешно, а стыдно.
STVA 1
STVA 1
07 октября в 06:29
Хороший трансфер)))
112910415
112910415
07 октября в 05:31
хорошее настроение располагает к шуточкам
ЮЗИК
ЮЗИК
07 октября в 05:27
Там любят пошутить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100