«Спартак» в шутку объявил о трансфере итальянского журналиста

Официальный аккаунт «Спартака» в твиттере опубликовал шуточный пост о трансфере известного итальянского журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.
Официально и подтверждено. Фабрицио Романо переходит в «Спартак». Без комиссии за трансфер. Просто уважение.
«Подтверждено», — отреагировал на пост Романо, добавив смайлик.
confirmed 🙄— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2020
Вчера появилась информация об интересе «Спартака» к защитнику «Метца» Фабьену Сентонзу. Сообщалось, что французский клуб готов продать игрока за 5 млн евро.
Давайте уже серьезные трансферы проворачивайте, время поджимает!
Давайте уже серьезные трансферы проворачивайте, время поджимает!
Как Кокорий без статейки
Гы гы гы
Как Кокорий без статейки
Гы гы гы
Ради зенита отменяют лимит на легионеров?
Ради зенита отменяют лимит на легионеров?
Ну, сумасшедший, что возьмёшь?!
(С) Высоцкий
Ну, сумасшедший, что возьмёшь?!
(С) Высоцкий