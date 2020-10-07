«Спартак» в шутку объявил о трансфере итальянского журналиста

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07 октября 2020, 05:25

Официальный аккаунт «Спартака» в твиттере опубликовал шуточный пост о трансфере известного итальянского журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

Официально и подтверждено. Фабрицио Романо переходит в «Спартак». Без комиссии за трансфер. Просто уважение.

«Подтверждено», — отреагировал на пост Романо, добавив смайлик.

confirmed 🙄 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2020

Вчера появилась информация об интересе «Спартака» к защитнику «Метца» Фабьену Сентонзу. Сообщалось, что французский клуб готов продать игрока за 5 млн евро.