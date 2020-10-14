АПЛ не будет сокращена

Пресс-служба АПЛ выступила с официальным заявлением.
Накануне «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предложили сократить число участников турнира до 18 команд, а также отменить Суперкубок и Кубок Лиги. В итоге это предложение было решено отклонить.
Пресс-служба АПЛ выступила с официальным заявлением.
Накануне «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предложили сократить число участников турнира до 18 команд, а также отменить Суперкубок и Кубок Лиги. В итоге это предложение было решено отклонить.
Но насчёт кубка лиги согласно. Его можно убрать.
Даже Франция по моему отменила уже с этого года!
Но насчёт кубка лиги согласно. Его можно убрать.
Даже Франция по моему отменила уже с этого года!