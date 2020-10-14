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АПЛ не будет сокращена

14 октября 2020, 20:31

Пресс-служба АПЛ выступила с официальным заявлением.

Накануне «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предложили сократить число участников турнира до 18 команд, а также отменить Суперкубок и Кубок Лиги. В итоге это предложение было решено отклонить.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:53
Отменить Суперкубок и сократить такую Лигу это конечно бред!
Но насчёт кубка лиги согласно. Его можно убрать.
Даже Франция по моему отменила уже с этого года!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 октября в 08:10
насчёт Кубков,то можно их играть третьими составами,пусть напрягаются середняки - выбивая себе место в ЛЕ. 20 команд или 18 - это практически одинаково. если уже мутить,то надо было на 16 идти. Если в топ-лигах 20 клубов,то в АПЛе должно быть не меньше! Так,что лично я не поддерживаю эту "красную и розовую" муть. Тем более,как у одних,так и других есть финансовые возможности создать глубину скамейки.
David Young
David Young ответ Loko57 (раскрыть)
14 октября в 21:55
Есть люди, на полном серьёзе заявляющие, что количество кубков надо уменьшить, суперкубки - отменить, матчи за третьи места не проводить. В общем, это не внове.
Loko57
Loko57
14 октября в 21:07
Как им только в голову это пришло. Отменить кубки!!!
КЭТиК
КЭТиК
14 октября в 20:41
Пусть играют по полной
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 20:39
Никто не захочет потерять такие бабки.
David Young
David Young ответ VAN ARM (раскрыть)
14 октября в 20:36
Скаузеры и красные дьяволы ожидали, судя по всему.
David Young
David Young
14 октября в 20:35
Всё правильно, по всем трём пунктам сильно не согласен с Ливерпулем и Манчестер Юнайтед.
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 20:33
а ни кто и не ожидал подобной глупости))
shlomo
shlomo
14 октября в 20:32
Наверное это правильно...
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