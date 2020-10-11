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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают сократить АПЛ до 18 команд

11 октября 2020, 17:21

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разрабатывают проект, который предусматривает сокращение клубов в АПЛ до 18.

Как сообщается, розыгрыши Кубка Лиги и Суперкубка Англии могут быть отменены. Прямые путёвки в АПЛ будут получать две команды второй по силе английской лиги (Чемпионшип). За оставшиеся места поборются 3-5 места Чемпионшипа и 16-я команда АПЛ.

Отмечается, что будет изменена система распределения расходов. 250 млн фунтов стерлингов получат клубы EFL (первый, второй и третий по силам английские дивизионы), чтобы помочь командам во время кризиса.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
12 октября в 00:10, ред.
ЛОЛ. Непонятный источник, наверняка такой же достоверный, как the s*n, но судя по комментам многие поверяли, что это правда, специально для таких, данная процедура решается большинством голосов участников ПЛ, чтобы решение было принято, и даже если поверить, что это Ливерпуль и Юнайтед разрабатывают такой проект, что скорее всего не правда, то половина клубов ПЛ будет против, например клубы, которым в таком случаи будет грозить вылет, но вы продолжайте верить, ведь сам the goal об этом написал.)))
sparxx2
sparxx2
12 октября в 00:00
График действительно перегружен, но это не со вчерашнего дня))) Это Англия и так было всегда. По мне так нужно убрать абсолютно бестолковый Кубок Лиги или разрешить командам там играть третьими составами. Своим нытьём контенентальные футболисты и тренеры уже добились небольшой паузы после BOXING DAY, думаю что и в этом случаи ФА задумается.
Ну, а если решать проблему координально то если что то предлагаешь, то покажи личным примером как это работает. Интересно согласились бы инициаторы идеи один сезон (а там уже как получится) попинать мячик в Чемпионшипе ???
Triem
Triem
11 октября в 22:08
Было бы неплохо - для футболистов.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
11 октября в 22:01
Хорошо, но сокращают из лиги Ливерпуль и МЮ)
Kirgudu
Kirgudu
11 октября в 21:41
Правильно, выкинуть обоих в чемпионшип и будет всем счастье. Гы-гы)
dzvinka
dzvinka
11 октября в 20:39
да чушь это, в Англии клубы меньше всего влиюят на такои вот проекты изменения лиги, уж поверьте. Это в лолиге все меняется в угоду двум клубам если те договорятся между собой.
В Англии все меняется в угоду старым 30нам засевшим в федерации, и у клубов мало кто-что спрашивает, разве что какое голосование по малозначимым вопросам проведут - максимум.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 октября в 20:26
Бред. Оставьте всё как есть. А тем более Мю бы лучше свою игру реформировал, а не форматы турниров.
Санчо Панса
Санчо Панса
11 октября в 20:22
Полагаю, что не клубы захотят поддержать данную реформу! Хотя это даже не реформа, а революция)
Lewa2708
Lewa2708
11 октября в 19:50
В апл 20 команд в самый раз. В прошлом сезоне предпоследняя команда боролась до последнего тура. Сократить лигу стоило бы Лиге 1 и Серии А, последние две-три команды совсем не уровень. Кубок лиги оставить для команд не участвующих в еврокубках
Little Caprice
Little Caprice
11 октября в 19:35
Решили доходы 19-ой и 20-ой команд АПЛ разделить между собой? :)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ DXTK (раскрыть)
11 октября в 19:25
Ты знаток АПЛ, скажи, а в каком году ливерпуль обкаталонился 6:1 со Стоком?)
Угадайте кто
Угадайте кто
11 октября в 19:24
МЮ уже мало бить пенальти в каждом туре, они теперь хотят и количество команд сократить.
Ну а ливерпуль после фиаско на Вилла-парк совсем потёк)
DXTK
DXTK
11 октября в 18:51
какой МЮ? я думаю такую чушь мог только клопп и ливер, придумать, немецкий фармат чемпионата 18 команд и 16 плейофф стыках играет, ему вечно мешает кубок лиги кубок англии, каллендарь теперь колличесвто команд и тд......

PS после 7-2 наверно и вилла мешает, если бы было 18 команд они бы вылетели из апл в прошлом сезоне, а так остались и глумились над чемпионом......
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 18:50
АПЛ до сих пор считал более консервативным
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 18:37
с такой игрой мю может не хватить там места)))
Бубнин
Бубнин
11 октября в 18:17
«Манчестер Юнайтед» сам себе яму копает!
ДСА
ДСА
11 октября в 18:04
Очень сложно делить большое бабло.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
11 октября в 17:38
Какое странное сотрудничество
mihaluch
mihaluch
11 октября в 17:37
Англичане слишком консервативны,ничего они не будут менять.
ilyafrom
ilyafrom
11 октября в 17:34
Ливерпуль не может выиграть Кубок Лиги и Суперкубок, поэтому решили отменить турниры
dimagas2
dimagas2
11 октября в 17:23, ред.
Ну вот 2 волонтера уже нашли)))
Брулин
Брулин
11 октября в 17:23, ред.
Финансы поют романсы!Полный бред! С обоих команд это наверно после разгромов, чем больше команд тем интереснее АПЛ.
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