«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают сократить АПЛ до 18 команд

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разрабатывают проект, который предусматривает сокращение клубов в АПЛ до 18.
Как сообщается, розыгрыши Кубка Лиги и Суперкубка Англии могут быть отменены. Прямые путёвки в АПЛ будут получать две команды второй по силе английской лиги (Чемпионшип). За оставшиеся места поборются 3-5 места Чемпионшипа и 16-я команда АПЛ.
Отмечается, что будет изменена система распределения расходов. 250 млн фунтов стерлингов получат клубы EFL (первый, второй и третий по силам английские дивизионы), чтобы помочь командам во время кризиса.
Ну, а если решать проблему координально то если что то предлагаешь, то покажи личным примером как это работает. Интересно согласились бы инициаторы идеи один сезон (а там уже как получится) попинать мячик в Чемпионшипе ???
Ну, а если решать проблему координально то если что то предлагаешь, то покажи личным примером как это работает. Интересно согласились бы инициаторы идеи один сезон (а там уже как получится) попинать мячик в Чемпионшипе ???
В Англии все меняется в угоду старым 30нам засевшим в федерации, и у клубов мало кто-что спрашивает, разве что какое голосование по малозначимым вопросам проведут - максимум.
В Англии все меняется в угоду старым 30нам засевшим в федерации, и у клубов мало кто-что спрашивает, разве что какое голосование по малозначимым вопросам проведут - максимум.
Ну а ливерпуль после фиаско на Вилла-парк совсем потёк)
Ну а ливерпуль после фиаско на Вилла-парк совсем потёк)
PS после 7-2 наверно и вилла мешает, если бы было 18 команд они бы вылетели из апл в прошлом сезоне, а так остались и глумились над чемпионом......
PS после 7-2 наверно и вилла мешает, если бы было 18 команд они бы вылетели из апл в прошлом сезоне, а так остались и глумились над чемпионом......