«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предлагают сократить АПЛ до 18 команд

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11 октября 2020, 17:21

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разрабатывают проект, который предусматривает сокращение клубов в АПЛ до 18.

Как сообщается, розыгрыши Кубка Лиги и Суперкубка Англии могут быть отменены. Прямые путёвки в АПЛ будут получать две команды второй по силе английской лиги (Чемпионшип). За оставшиеся места поборются 3-5 места Чемпионшипа и 16-я команда АПЛ .

Отмечается, что будет изменена система распределения расходов. 250 млн фунтов стерлингов получат клубы EFL (первый, второй и третий по силам английские дивизионы), чтобы помочь командам во время кризиса.