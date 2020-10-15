Пикфорд: «Шмейхель совершил мировой сейв»

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии прокомментировал поражение от Дании (0:1) в матче Лиги Наций.

Понимаю, что мы проиграли, но команда продемонстрировала стойкость. Мы знаем, что Дания проиграла всего раз за 26 матчей, и понимали, что нас ждёт тяжёлое испытание. Но мы показали характер. В первые полчаса мы были великолепны, затем [после удаления Магуайра] случился пенальти, и мы опустились глубже. А потом Каспер [Шмейхель] совершил мировой сейв после удара головой Мэйсона Маунта.

Да, мы не добились результата, но продолжали биться всей командой. Мы не опускали руки и боролись до конца.

Это были отличные 10 дней для команды, мы не переставали чему-то учиться и расти над собой.