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Пикфорд: «Шмейхель совершил мировой сейв»

15 октября 2020, 07:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал поражение от Дании (0:1) в матче Лиги Наций.

Понимаю, что мы проиграли, но команда продемонстрировала стойкость. Мы знаем, что Дания проиграла всего раз за 26 матчей, и понимали, что нас ждёт тяжёлое испытание. Но мы показали характер. В первые полчаса мы были великолепны, затем [после удаления Магуайра] случился пенальти, и мы опустились глубже. А потом Каспер [Шмейхель] совершил мировой сейв после удара головой Мэйсона Маунта.

Да, мы не добились результата, но продолжали биться всей командой. Мы не опускали руки и боролись до конца.

Это были отличные 10 дней для команды, мы не переставали чему-то учиться и расти над собой.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 08:40
Не думал что Дания даст бой!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
15 октября в 08:21
АПЛ сильный чемпионат, что не скажешь про сборную Англии.
sv_1969
sv_1969
15 октября в 08:13
Шмейхель не подводит папу!
marut
marut
15 октября в 08:13
Англия уже не та...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 08:04
Продолжает путь отца ..
beefs
beefs
15 октября в 08:00
вобщем проиграли достойно...
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
15 октября в 07:57
Дания красавцы просто
mihaluch
mihaluch
15 октября в 07:55
Дело такое вратарское спасать.
shlomo
shlomo
15 октября в 07:54
Датчане просто красавцы
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