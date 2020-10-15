Флоренци: «Я видел ужасные комментарии об Иммобиле. Это несправедливо»

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии после матча с Нидерландами (1:1) в рамках Лиги Наций выразил поддержку партнёру по национальной команде . Форвард «Лацио», переживающий голевую засуху, подвергся серьёзной критике в соцсетях и СМИ .

Мы могли бы забить больше, но я читал по-настоящему ужасные вещи и хочу высказаться. Промахи случаются. То, как обращаются с Чиро в СМИ — вот чего не должно происходить.

Это игрок, который забил 36 голов в прошлом сезоне Серии А, но к нему относятся как к худшему из худших. Если бы на его месте был Роберт Левандовски, к нему относились бы как к королю.

Иммобиле забил 36 мячей и получил «Золотую бутсу». Так что в Италии с ним должны обращаться как с героем. Если ему не удаётся забить в паре матчей, это не должно расцениваться как катастрофа.

Чиро — отличный парень, чемпион и пример для каждого из нас. Мы все благодарны за то, что он даёт команде. И быть такого низкого мнения об Иммобиле могут только те, кто не является поклонником сборной Италии.