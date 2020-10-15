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Флоренци: «Я видел ужасные комментарии об Иммобиле. Это несправедливо»

15 октября 2020, 07:30
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Алессандро Флоренци после матча с Нидерландами (1:1) в рамках Лиги Наций выразил поддержку партнёру по национальной команде Чиро Иммобиле. Форвард «Лацио», переживающий голевую засуху, подвергся серьёзной критике в соцсетях и СМИ.

Мы могли бы забить больше, но я читал по-настоящему ужасные вещи и хочу высказаться. Промахи случаются. То, как обращаются с Чиро в СМИ — вот чего не должно происходить.

Это игрок, который забил 36 голов в прошлом сезоне Серии А, но к нему относятся как к худшему из худших. Если бы на его месте был Роберт Левандовски, к нему относились бы как к королю.

Иммобиле забил 36 мячей и получил «Золотую бутсу». Так что в Италии с ним должны обращаться как с героем. Если ему не удаётся забить в паре матчей, это не должно расцениваться как катастрофа.

Чиро — отличный парень, чемпион и пример для каждого из нас. Мы все благодарны за то, что он даёт команде. И быть такого низкого мнения об Иммобиле могут только те, кто не является поклонником сборной Италии.

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Все комментарии
alex074
alex074
15 октября в 10:33, ред.
Если у них с Иммобиле так обходятся, то что бы сделали с супер-форвардом Зюбой???
Анд-м
Анд-м
15 октября в 10:31
Молодец флоренцы, потдержал товарища!!!
Loko57
Loko57
15 октября в 09:10
Такие времена пошли... Поэтому меньше надо заглядывать в соцсети и СМИ. Там каждый пытается задавить другого, в надежде возвысить себя.
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
15 октября в 08:11
Вот это и верх несправедливости...
Gahi
Gahi
15 октября в 07:57
От любви до ненависти один шаг, так что Чиро начнёшь забивать любовью запылают. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 07:37
Народ любит кого нибуть гнобить!
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 07:33
Вполне возможно, что и не заслуживает....
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