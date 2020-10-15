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Манчини: «Италия выиграет два следующих матча и выйдет из группы»

15 октября 2020, 06:31
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после ничейного матча с Нидерландами (1:1) в рамках Лиги Наций.

Нидерланды впервые использовали схему 3-5-2, и это стало неожиданностью для нас. Хотя мы знали, что нас ждёт тяжёлый матч.

Соперники были в игре, они способны создавать проблемы, что и произошло сегодня. Италия играла в атаку, и я думаю, что в целом мы создали больше опасных моментов.

Непростая игра, хороший матч, настоящая битва. Теперь мы идём ноздря в ноздрю с Польшей в борьбе за первое место. Мы выиграем следующие два матча [с Польшей и Боснией] и выйдем из группы.

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ЮЗИК
ЮЗИК
15 октября в 09:49
Бывает самоуверенность подводит
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 08:12
Ещё один предсказатель.
ДАША Д
ДАША Д
15 октября в 08:05
Вероятность такая есть.
mihaluch
mihaluch
15 октября в 07:58
Надо сначала выиграть.
112910415
112910415
15 октября в 07:27
хочешь насмешить Бога - расскажи о своих планах
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 07:15
а вот и нет))) только одну ))
beefs
beefs
15 октября в 06:51
Чего мы вам и желаем...
Mangur
Mangur
15 октября в 06:36
Кто бы сомневался
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 06:32
Посмотрим, кто выиграет....
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