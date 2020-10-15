Манчини: «Италия выиграет два следующих матча и выйдет из группы»

Главный тренер сборной Италии дал комментарий после ничейного матча с Нидерландами (1:1) в рамках Лиги Наций.

Нидерланды впервые использовали схему 3-5-2, и это стало неожиданностью для нас. Хотя мы знали, что нас ждёт тяжёлый матч.

Соперники были в игре, они способны создавать проблемы, что и произошло сегодня. Италия играла в атаку, и я думаю, что в целом мы создали больше опасных моментов.

Непростая игра, хороший матч, настоящая битва. Теперь мы идём ноздря в ноздрю с Польшей в борьбе за первое место. Мы выиграем следующие два матча [с Польшей и Боснией] и выйдем из группы.