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Де Бур: «С такой игрой Нидерланды могут доставить проблемы любой команде»

15 октября 2020, 06:52
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур подвёл итоги ничейного матча с Италией (1:1) в рамках Лиги Наций.

Я решил сыграть в 5 защитников, чтобы моим нападающим не приходилось постоянно отрабатывать в обороне. Смысл заключался в том, чтобы предельно трезво оценить соперника и придумать, что мы можем ему противопоставить. В данном случае нам пришлось пожертвовать участием такого игрока, как Стевен [Бергейс].

Конечно, с Боснией и Герцеговиной мы должны были сыграть лучше. Но что касается сегодняшней встречи, думаю, мы были сильнее [Италии] где-то 60 на 40.

Но в конечном итоге мы не можем быть довольны результатом, потому что хотим выиграть нашу группу. Однако это выступление придаёт нам огромную уверенность. Если мы можем играть так, независимо от схемы, то доставим проблемы любому сопернику.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
15 октября в 08:06
Надо не проблемы создавать а выигрывать.
Van Vanovich
Van Vanovich
15 октября в 07:58
Хорошо сыграли вчера. Можно наигрывать этот состав без Промеса и Бабела. Еще есть Де Рон, Мален, Бергейс.
112910415
112910415
15 октября в 07:25
могут ... и пора уже их доставить !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 октября в 07:18
Если мы можем играть так, независимо от схемы, то доставим проблемы любому сопернику(с)
Пора "летучим" это делать. Возвращать былую славу.
sv_1969
sv_1969
15 октября в 07:12
Неплохо сыграли
Анпилкин
Анпилкин
15 октября в 07:10
У Голландцев отличная команда
mihaluch
mihaluch
15 октября в 06:59
Проблема сопернику будет.
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