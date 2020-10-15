Де Бур: «С такой игрой Нидерланды могут доставить проблемы любой команде»

Главный тренер сборной Нидерландов подвёл итоги ничейного матча с Италией (1:1) в рамках Лиги Наций.

Я решил сыграть в 5 защитников, чтобы моим нападающим не приходилось постоянно отрабатывать в обороне. Смысл заключался в том, чтобы предельно трезво оценить соперника и придумать, что мы можем ему противопоставить. В данном случае нам пришлось пожертвовать участием такого игрока, как Стевен [Бергейс].

Конечно, с Боснией и Герцеговиной мы должны были сыграть лучше. Но что касается сегодняшней встречи, думаю, мы были сильнее [Италии] где-то 60 на 40.

Но в конечном итоге мы не можем быть довольны результатом, потому что хотим выиграть нашу группу. Однако это выступление придаёт нам огромную уверенность. Если мы можем играть так, независимо от схемы, то доставим проблемы любому сопернику.