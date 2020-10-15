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Кейн: «Тяжёлая игра для сборной Англии, но я горжусь ребятами»

15 октября 2020, 05:57
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от Дании (0:1) в матче Лиги Наций.

Это была тяжёлая игра. Я горжусь ребятами, они выложились на полную. Мы контролировали игру до удаления, а сразу после него пропустили с пенальти. Затем мы сели глубоко в оборону, и у соперника не было много голевых возможностей. Мы же создали несколько моментов, и в другой день они могли бы превратиться в голы.

В больших матчах ошибки могут дорого вам обойтись, именно это сегодня и произошло.

Это отличная подготовка перед грядущим чемпионатом Европы. Хороший опыт для продвижения вперёд.

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Против ЦСКА
15 октября в 07:26
    Василий 50
    Василий 50
    15 октября в 07:22
    Что он несёт?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    15 октября в 07:19
    Да вам голову пеплом нужно посыпать
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    15 октября в 07:13
    Чем гордиться, счетом на табло?
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    15 октября в 06:41
    Датчанк даже ненапрягались
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 октября в 06:31
    Вас топчут а вы гордитесь.
    sv_1969
    sv_1969
    15 октября в 06:10
    Дания не стушевалась
    mihaluch
    mihaluch
    15 октября в 06:01
    Англия играла тяжело.
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