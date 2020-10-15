Кейн: «Тяжёлая игра для сборной Англии, но я горжусь ребятами»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии прокомментировал поражение от Дании (0:1) в матче Лиги Наций.

Это была тяжёлая игра. Я горжусь ребятами, они выложились на полную. Мы контролировали игру до удаления, а сразу после него пропустили с пенальти. Затем мы сели глубоко в оборону, и у соперника не было много голевых возможностей. Мы же создали несколько моментов, и в другой день они могли бы превратиться в голы.

В больших матчах ошибки могут дорого вам обойтись, именно это сегодня и произошло.

Это отличная подготовка перед грядущим чемпионатом Европы. Хороший опыт для продвижения вперёд.