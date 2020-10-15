Куртуа: «Не знаю, есть ли вратарь сильнее тер Штегена по игре ногами»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о сильных игровых качествах голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
«Барселона» ведет атаки из обороны, и тут очень важен вратарь. Думаю, мы все чаще действуем ногами. И я не знаю, есть ли вратарь сильнее тер Штегена по игре ногами. Он идеально вписывается в игру «Барселоны». Не менее важно отбивать удары, и в этом он тоже очень хорош.
Облак не очень часто играет ногами, но если появится такая необходимость, уверен, он сможет. На сегодняшний день вратари должны быть всесторонними и уметь играть ногами.
На данный момент тер Штеген восстанавливается от травмы.
Там Тер Штеген такие ошибки допускал!
Там Тер Штеген такие ошибки допускал!
Проблема в том, что Барселона идеально не вписывается в игру тер Штегена, поэтому Барселона пока очень-очень далека от идеальной команды, но "надежда умирает последней", будем надеяться, что настанет то время, когда не только - тер Штеген, но и Барселона будут демонстрировать футбол близкий к идеальному, радуя своих преданных болельщиков и фанатов футбола "красивой", результативной игрой.
Проблема в том, что Барселона идеально не вписывается в игру тер Штегена, поэтому Барселона пока очень-очень далека от идеальной команды, но "надежда умирает последней", будем надеяться, что настанет то время, когда не только - тер Штеген, но и Барселона будут демонстрировать футбол близкий к идеальному, радуя своих преданных болельщиков и фанатов футбола "красивой", результативной игрой.