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Куртуа: «Не знаю, есть ли вратарь сильнее тер Штегена по игре ногами»

15 октября 2020, 16:39

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о сильных игровых качествах голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

«Барселона» ведет атаки из обороны, и тут очень важен вратарь. Думаю, мы все чаще действуем ногами. И я не знаю, есть ли вратарь сильнее тер Штегена по игре ногами. Он идеально вписывается в игру «Барселоны». Не менее важно отбивать удары, и в этом он тоже очень хорош.

Облак не очень часто играет ногами, но если появится такая необходимость, уверен, он сможет. На сегодняшний день вратари должны быть всесторонними и уметь играть ногами.

На данный момент тер Штеген восстанавливается от травмы.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:54
Покажите Куртуа матч Барса 2-8 Бавария!
Там Тер Штеген такие ошибки допускал!
goalaktika
goalaktika
15 октября в 21:05
Облак, наверное посильнее всех будет на данный момент . Очень хорош
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 октября в 18:30
Это он к чему?
LOpp
LOpp
15 октября в 18:18
Пфф Гильерме
kotmyshka
kotmyshka
15 октября в 18:17
Сугубо личное мнение, очень многие вратари играют ногами не хуже...
ДАША Д
ДАША Д
15 октября в 18:10
Он просто АКИНФЕЕВА не видел.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
15 октября в 18:03
Лучше Нойера нет.
волгодон 2
волгодон 2
15 октября в 17:52
Несомненно лучшим дриблером был Витя Вальдес)
Bom Bom
Bom Bom
15 октября в 17:28
Лет 10 назад сильнейшим считал ван дер Сара. А на второе место наши комментаторы ставили Игоряна)
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 17:27
Есть!!! Песьяков! Валера пару лет назад сказал.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 октября в 17:16
Есть, это немец Нойер
mihaluch
mihaluch
15 октября в 17:08
А Игоряна Акинфеева забыли.
Gelious
Gelious
15 октября в 17:01
Де Хеа так-то
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 16:55
Есть. Песьяков. Спросите у Карпина...
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 16:52
...Он идеально вписывается в игру «Барселоны»...

Проблема в том, что Барселона идеально не вписывается в игру тер Штегена, поэтому Барселона пока очень-очень далека от идеальной команды, но "надежда умирает последней", будем надеяться, что настанет то время, когда не только - тер Штеген, но и Барселона будут демонстрировать футбол близкий к идеальному, радуя своих преданных болельщиков и фанатов футбола "красивой", результативной игрой.
STVA 1
STVA 1
15 октября в 16:49
Опередили)Нойер точно не хуже!!!
don_surio
don_surio
15 октября в 16:41
Да, это Нойер.
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