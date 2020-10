Геркус: «Гонка ещё никогда не проходила в таких стрессовых условиях»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возобновление РПЛ после паузы на матчи сборных.

Сегодня возобновляется чемпионат России. До середины декабря продлится увлекательная гонка наших клубов за лучшей стартовой позицией весной. Гонка ещё никогда не проходила в таких стрессовых условиях. Возможно, и не пройдёт. Наслаждаемся уникальностью момента.

Главные слова марафона – ротация, смена состава, управление заменами. Как главные тренеры команд смогут провести команды через полосу непростых испытаний в условиях стресса и давления?

Возьмём, к примеру, «Зенит». Только что за 6 дней в сборной отыграло 6 игроков «Зенита». Кто-то два матча, а кто-то — все три. Нужно играть сегодня и через два дня, во вторник. Затем снова в субботу и в следующую среду. То есть у зенитовских сборников есть шанс сыграть 7 матчей за 20 дней – с 8 по 28 октября.

Из-за этого главное занятие штаба Семака – ломать голову над составом не только на ближайших два матча, а на перспективу в месяц. Абсолютно точно придётся жертвовать качеством игры и идти на риск.

Те же обстоятельства и у штабов «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА . Те же проблемы и разные решения.

Гонка героев, если хотите. Разглядывая сегодняшние составы и анализируя замены, нам откроется часть замысла на весь период вперёд. Лично мне доставляет большое удовольствие смотреть за стратегической частью тренерской работы, догадываться, предполагать и, разумеется, спорить.

Уже совсем скоро старт. Here we go.