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Геркус: «Гонка ещё никогда не проходила в таких стрессовых условиях»

17 октября 2020, 13:13

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возобновление РПЛ после паузы на матчи сборных.

Сегодня возобновляется чемпионат России. До середины декабря продлится увлекательная гонка наших клубов за лучшей стартовой позицией весной. Гонка ещё никогда не проходила в таких стрессовых условиях. Возможно, и не пройдёт. Наслаждаемся уникальностью момента.

Главные слова марафона – ротация, смена состава, управление заменами. Как главные тренеры команд смогут провести команды через полосу непростых испытаний в условиях стресса и давления?

Возьмём, к примеру, «Зенит». Только что за 6 дней в сборной отыграло 6 игроков «Зенита». Кто-то два матча, а кто-то — все три. Нужно играть сегодня и через два дня, во вторник. Затем снова в субботу и в следующую среду. То есть у зенитовских сборников есть шанс сыграть 7 матчей за 20 дней – с 8 по 28 октября.

Из-за этого главное занятие штаба Семака – ломать голову над составом не только на ближайших два матча, а на перспективу в месяц. Абсолютно точно придётся жертвовать качеством игры и идти на риск.

Те же обстоятельства и у штабов «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА. Те же проблемы и разные решения.

Гонка героев, если хотите. Разглядывая сегодняшние составы и анализируя замены, нам откроется часть замысла на весь период вперёд. Лично мне доставляет большое удовольствие смотреть за стратегической частью тренерской работы, догадываться, предполагать и, разумеется, спорить.

Уже совсем скоро старт. Here we go.

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cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 18:33
Впервые очкарик развил тему со смыслом.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 октября в 13:46
Сегодня начинается по сути новая гонка - "гонка на выживание". Грядут ЕК , кубок страны, в чемпионате плотнейший график . А тут еще "зараза в шапке" выкашивает игроков то тут, то там, да от такого жесткого графика травм больше стало, да и зима уже напоминает о себе. Кто пройдет отрезок до нового года с наименьшими потерями, тот и будет наверху.
Начинаем с Питера.
Всем здоровья.
David Young
David Young
17 октября в 13:15
Может, такая встряска пойдёт на пользу.
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