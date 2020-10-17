Агент Кутепова: «У Ильи было 2 хороших варианта в России и 2 в Турции»

Агент защитника «Спартака» заявил, что игрок мог покинуть команду во время трансферного окна.

Могу сказать, что у Ильи было за это окно 2 хороших варианта в России и 2 в Турции. Но дело в том, что «Спартак» пока предпочитает оставить игрока. Так что Илья сейчас спартаковец. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько месяцев.