Агент Кутепова: «У Ильи было 2 хороших варианта в России и 2 в Турции»

Агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова заявил, что игрок мог покинуть команду во время трансферного окна.
Могу сказать, что у Ильи было за это окно 2 хороших варианта в России и 2 в Турции. Но дело в том, что «Спартак» пока предпочитает оставить игрока. Так что Илья сейчас спартаковец. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько месяцев.
Иначе получится как с Ростовом в прошлом сезоне. Тогда пришлось ставить ЦЗ Крала, и в итоге не могли выйти из-под прессинга и проиграли 1-4...
Иначе получится как с Ростовом в прошлом сезоне. Тогда пришлось ставить ЦЗ Крала, и в итоге не могли выйти из-под прессинга и проиграли 1-4...