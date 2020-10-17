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Агент Кутепова: «У Ильи было 2 хороших варианта в России и 2 в Турции»

17 октября 2020, 11:55

Агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова заявил, что игрок мог покинуть команду во время трансферного окна.

Могу сказать, что у Ильи было за это окно 2 хороших варианта в России и 2 в Турции. Но дело в том, что «Спартак» пока предпочитает оставить игрока. Так что Илья сейчас спартаковец. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько месяцев.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 октября в 14:40
не время ещё
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
17 октября в 13:43
Пока он научился оттачивать только свою прическу. Сильно ЛГБТ напоминает.
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
17 октября в 13:22
Бла бла бла были варианты бла бла бла в России и Турции..бла бла..а на деле до 32 лет будет на банке в Спартаке и уйдет потом в Химки.
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 13:09
Куте больше подходит турецкий пердив.
Армейская душа
Армейская душа
17 октября в 13:09
    ABir
    ABir
    17 октября в 12:49
    Надо оттачивать своё мастерство здесь и сейчас, и не надо будет искать другие варианты
    Бамбихрюк
    Бамбихрюк
    17 октября в 12:46
    Агент испортил ему карьеру. После ЧМ решили бабла поднять, новый контракт выпросить. И Пошла карьера Ильи по кочкам.
    Big krendel
    Big krendel
    17 октября в 12:45
    Были хорошие варианты, а остался фиговый. )))))
    Faustello
    Faustello
    17 октября в 12:31
    Илья топ! Все его хотят!)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 октября в 12:30
    надо было ему вратарём стать)))
    mihaluch
    mihaluch
    17 октября в 12:24
    В Турцию не поедет останется в России.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    17 октября в 12:23
    А в данном случае это дешёвая и низко пробная реклама. Реально он серьёзным клубам не нужен. 2 года на лавке.
    makkie
    makkie
    17 октября в 12:22
    Какой смысл отпускать Кутепова, если с его уходом у Спартака останется один Гапонов на подстраховке? Тедеско играет в 3 защитника, поэтому нужны двое резервистов - как минимум.
    Иначе получится как с Ростовом в прошлом сезоне. Тогда пришлось ставить ЦЗ Крала, и в итоге не могли выйти из-под прессинга и проиграли 1-4...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 октября в 12:10
    Стремление получить жирный процент от контракта своего подопечного вынуждает агента приукрашать информацию об его востребованности, профессионализме и уникальном футбольном таланте.
    berda2003
    berda2003
    17 октября в 12:07
    почти у всех "футболистов" "сборной" есть хобби: в своих клубах они полируют лавки, т.е. лавкотёры.
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 октября в 11:57
    Хорошо, когда есть выбор...
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