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Соболев — о дебюте за сборную: «Больше расстроился, чем радовался»

17 октября 2020, 11:13

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем дебюте за сборную России.

Если честно, эмоций после гола шведам не было вообще никаких, потому что мы проигрывали. Забил гол, который уже ничего особо не значил, на 90-й минуте. Эмоции смешанные. Если бы я сравнял счет, или забил победный мяч... А так, больше расстроился после игры, чем радовался.

Октябрьские матчи сборной? Все говорят, что мы плохо играли, но мы взяли два очка и остаемся на первой строчке в таблице Лиги Наций. Впереди две игры, уверен, мы выйдем из группы.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 октября в 14:39
лет через 5 Артём сядет на лавку, и тогда ...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 октября в 14:05
Выбирать то не с кого, поэтому такие бревна и играют
Zak11
Zak11
17 октября в 12:12
Соболев - игрок с большими амбициями. Ему дали очень мало времени, но даже при этом он смог отличится. Конечно он разочарован. Да и все мы вместе с ним. Выдохшийся Дзюба застолбил место на поле. Это блат чтоли какой то уже?
Давайте думать
Давайте думать
17 октября в 11:35
Бестолковые навесы, прострелы не в попад и два замыкателя (один ясень другой дуб) не удел!!!

P.S. тактики ноль, первое место, чабан гений млять!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
17 октября в 11:30
Соболев :расстроился игрой дзюбы в трех маьчах
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Faustello (раскрыть)
17 октября в 11:24
Да, Илья номер один, согласен
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 11:24
в другой раз без тебя))))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
17 октября в 11:23
Бестолково пробегал.
Faustello
Faustello ответ 25процентный клоун (раскрыть)
17 октября в 11:21
Илья лидер, Санёк ещё сопля!)))
Big krendel
Big krendel
17 октября в 11:20
Плохи дела в сборной, если таких как Соболев привлекают.
Faustello
Faustello ответ Gahi (раскрыть)
17 октября в 11:20
Нужно больше падать, больше страдания на лице, больше экспрессии в штрафной!)))
25процентный клоун
25процентный клоун
17 октября в 11:19
Саня, ты лидер сборной
Gahi
Gahi
17 октября в 11:16
Нужно больше радовать себя и болельщиков. Удачи
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