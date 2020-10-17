Соболев — о дебюте за сборную: «Больше расстроился, чем радовался»

Нападающий «Спартака» рассказал о своем дебюте за сборную России.

Если честно, эмоций после гола шведам не было вообще никаких, потому что мы проигрывали. Забил гол, который уже ничего особо не значил, на 90-й минуте. Эмоции смешанные. Если бы я сравнял счет, или забил победный мяч... А так, больше расстроился после игры, чем радовался.

Октябрьские матчи сборной? Все говорят, что мы плохо играли, но мы взяли два очка и остаемся на первой строчке в таблице Лиги Наций. Впереди две игры, уверен, мы выйдем из группы.