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Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»

сегодня, 01:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде.

— О свежести. Со стороны также кажется, что Дзюба выгорает — пару сезонов провёл от звонка до звонка, но вместо отдыха играет все три матча, включая контрольный…

— Во-первых, со Швецией Артём провёл только первые 45 минут. Подумайте: приехать 3-го числа на сбор и выйти на матч 11-го — иллюзия, что благодаря этому человек хорошо восстановится и будет готов. А вот если сыграть промежуточный тайм — это даст реальный тонус. Это подсказывает мой опыт — как игрока, так и тренера. Не знаю, заметили вы или нет, но с Венгрией Дзюба выполнял другую функцию на поле. Он экономнее действовал в обороне, так как соперник играл в три центральных защитника. Важно было, чтобы Дзюбу хватало на атаку, именно такая у него была задача. И цифры говорят, что у него был хороший объём работы и большой процент выигранных единоборств. Я бы не сказал, что он перегорел. В сборной мы видим Артёма в каждодневном режиме — улыбающегося, пышущего энергией.

— А мы на экране видим, как он срывается в эпизодах, когда Семак его меняет.

— Это к сборной никак не относится. Вопрос не по адресу.

— Но вот когда вы видите такую реакцию — нет мыслей, что, убирая Дзюбу раньше времени, вы рискуете нарушить микроклимат в команде?

— Конечно, нет. Мы и на чемпионате мира его меняли, и в других матчах.

— То есть, подозрения, будто Дзюба настолько влиятелен и его страшно заменить, — бред?

— Лидер и капитан должен быть на поле в важные моменты. Вот с Венгрией ситуация подсказала выпустить двух нападающих, потому что мы явно переигрывали соперника. И вроде бы с Турцией счёт 1:1, тут 0:0, но ситуации разные. Выпусти я второго форварда с Турцией — и в середине остался бы вообще проходной двор. А с венграми чувствовал, что дожмём, поэтому было принято именно такое решение.

— Популярно мнение, что сборная строит игру только через навесы на Артёма.

— Вы ведь видели, что в матче с Венгрией нам не до конца удавался коллективный прессинг? В первом тайме особенно. А почему? Потому что соперник нас изучает. Они выполняли то, что не делали в матче с Сербией, — отдавали мяч защитнику, после чего сразу шла длинная передача вперёд. Мы выходим в прессинг — мяча нет. Но, опять же, что легче — выйти из обороны через 15 передач или найти свободного защитника или полузащитника, который отдаст Дзюбе? Тот придержит, а из-под него выбегут другие игроки, и мы отрежем зону? Дзюба на поле — это одно, не было бы его — было бы иначе. Если он перестанет качественно цепляться за мячи — значит, будем что-то делать по-другому.

Черчесов также высказался на тему возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 07:08, ред.
Зачем вы уважаемому человеку дурацкие вопросы задаёте?
Отвлекают только Саламыча от мыслей как победить в конкурсах по надуванию щёк и вращанию выпученных глаз!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:55
Да ужжжжж. Единоборства выигрываем , бегаем больше соперников, а результат не радует.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:35
Чем о Буратиньо спрашивать, лучше бы поинтересоваться когда это "тренерское" бревно свалит из сборной😉
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 04:31
Лучше бы он остался на поле два года назад с Хорватией - самый важный момент был однозначно.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 03:35
Когда уже не вытягивает и капитана нужно менять
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:52
Что они так пиарят это бревно? Будь он таким отличным игроком, то давно играл бы в Европе! Где даже бревно Жиру играет.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:41
Не всегда, а когда лидер...
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