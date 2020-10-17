Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»

Главный тренер сборной России высказал мнение об игре нападающего «Зенита» в национальной команде.

— О свежести. Со стороны также кажется, что Дзюба выгорает — пару сезонов провёл от звонка до звонка, но вместо отдыха играет все три матча, включая контрольный…

— Во-первых, со Швецией Артём провёл только первые 45 минут. Подумайте: приехать 3-го числа на сбор и выйти на матч 11-го — иллюзия, что благодаря этому человек хорошо восстановится и будет готов. А вот если сыграть промежуточный тайм — это даст реальный тонус. Это подсказывает мой опыт — как игрока, так и тренера. Не знаю, заметили вы или нет, но с Венгрией Дзюба выполнял другую функцию на поле. Он экономнее действовал в обороне, так как соперник играл в три центральных защитника. Важно было, чтобы Дзюбу хватало на атаку, именно такая у него была задача. И цифры говорят, что у него был хороший объём работы и большой процент выигранных единоборств. Я бы не сказал, что он перегорел. В сборной мы видим Артёма в каждодневном режиме — улыбающегося, пышущего энергией.

— А мы на экране видим, как он срывается в эпизодах, когда Семак его меняет.

— Это к сборной никак не относится. Вопрос не по адресу.

— Но вот когда вы видите такую реакцию — нет мыслей, что, убирая Дзюбу раньше времени, вы рискуете нарушить микроклимат в команде?

— Конечно, нет. Мы и на чемпионате мира его меняли, и в других матчах.

— То есть, подозрения, будто Дзюба настолько влиятелен и его страшно заменить, — бред?

— Лидер и капитан должен быть на поле в важные моменты. Вот с Венгрией ситуация подсказала выпустить двух нападающих, потому что мы явно переигрывали соперника. И вроде бы с Турцией счёт 1:1, тут 0:0, но ситуации разные. Выпусти я второго форварда с Турцией — и в середине остался бы вообще проходной двор. А с венграми чувствовал, что дожмём, поэтому было принято именно такое решение.

— Популярно мнение, что сборная строит игру только через навесы на Артёма.

— Вы ведь видели, что в матче с Венгрией нам не до конца удавался коллективный прессинг? В первом тайме особенно. А почему? Потому что соперник нас изучает. Они выполняли то, что не делали в матче с Сербией, — отдавали мяч защитнику, после чего сразу шла длинная передача вперёд. Мы выходим в прессинг — мяча нет. Но, опять же, что легче — выйти из обороны через 15 передач или найти свободного защитника или полузащитника, который отдаст Дзюбе? Тот придержит, а из-под него выбегут другие игроки, и мы отрежем зону? Дзюба на поле — это одно, не было бы его — было бы иначе. Если он перестанет качественно цепляться за мячи — значит, будем что-то делать по-другому.