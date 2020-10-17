Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации с контрактом главного тренера «Спартака» .

Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком». Ему многое непонятно, и со многим происходящим в клубе он не согласен. А эти разговоры про семью — это классика вежливого расставания. Соскучился по семье.