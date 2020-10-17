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Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»

сегодня, 00:12

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации с контрактом главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком». Ему многое непонятно, и со многим происходящим в клубе он не согласен. А эти разговоры про семью — это классика вежливого расставания. Соскучился по семье.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:39
Червиченко, Селюк... ещё и Геркус. А! Ну и Шнобель, конечно. ))) Всезнайки.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:19
Чужая душа потёмки.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:37
Это тот Геркус, который ушёл из Локо после позорных результатов?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 01:00
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 00:59, ред.
    Никаких признаков ухода тедески нет. Это фантазии геркуса. Скучно ему стало
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 00:57, ред.
    Нет, нет, нет! Руки прочь от Скунса! Бывшие такие бывшие!
    морозз
    морозз
    сегодня в 00:24
    Дали пинка из Локомотива...очень сильно огорчён, отсюда и этакий бред!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 00:23
    Куда суёт свой нос этот вагонный ?
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 00:20, ред.
    Геркус хочет работать в зените, вот и начал расшатывать лодку мясных.

    Илья Геркус: «В «зенит» пойду пешком»
    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю изданию Игорю Рабинеру заявил, что хотел бы работать в «зените».

    — Я пешком пойду, если «зениту» будет что-то от меня нужно, — сказал Геркус. — Всегда готов.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:16
    А Тедеско сам об этом Геркусу рассказал или это мысли вслух???
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    Второй Шнобель)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:13
    Геркус то откуда знает?
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 00:12
    Еще подоит Федуна
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