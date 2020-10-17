Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации с контрактом главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Есть мнение, что Тедеско сам не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком». Ему многое непонятно, и со многим происходящим в клубе он не согласен. А эти разговоры про семью — это классика вежливого расставания. Соскучился по семье.
Илья Геркус: «В «зенит» пойду пешком»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю изданию Игорю Рабинеру заявил, что хотел бы работать в «зените».
— Я пешком пойду, если «зениту» будет что-то от меня нужно, — сказал Геркус. — Всегда готов.
Илья Геркус: «В «зенит» пойду пешком»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю изданию Игорю Рабинеру заявил, что хотел бы работать в «зените».
— Я пешком пойду, если «зениту» будет что-то от меня нужно, — сказал Геркус. — Всегда готов.