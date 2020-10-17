ГлавнаяНовости

Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»

сегодня, 00:03

Агент Шандор Варга рассказал о тренерских перспективах бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина.

Способен ли Аршавин стать грамотным тренером в ближайшее время? Да, он очень умный, я смотрю его аналитические программы, и видно, что он думающий человек. Но я ведь тоже учился на тренера и был тренером, но понял, что это не моё. Все-таки это очень сложная работа, и мой характер к этому не подходит. Нужно быть жестким, нужно быть с твердой рукой, и это меня не устраивало. А у Аршавина, возможно, это получится. Я очень рад видеть, что подрастает хорошее поколение русских тренеров — Семак, Карпин, тот же Парфенов, Хохлов. Я следил за ними, по-моему, они хорошо работали. Видно, что люди переживают, ответственно относятся к делу.

Напомним, что летом Аршавин был назначен на руководящую должность в «Зените».

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Мостовой: «Приход Мозеса сделает „Спартак“ более вариативным»
Вчера, 19:43 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:46
У него может и получится.
Много тренеров, которые не были профессиональными футболистами.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:07
Андрею стоит попробовать себя в этом нелегком деле . Опыт у него огромный .
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:36
Может и получится...
drug01
drug01
сегодня в 00:28
Пора браться за дело!!!! Вперёд!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:11
У Шавы может получиться...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Думаю что получится!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100