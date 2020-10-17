Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»

Агент Шандор Варга рассказал о тренерских перспективах бывшего футболиста «Зенита» .

Способен ли Аршавин стать грамотным тренером в ближайшее время? Да, он очень умный, я смотрю его аналитические программы, и видно, что он думающий человек. Но я ведь тоже учился на тренера и был тренером, но понял, что это не моё. Все-таки это очень сложная работа, и мой характер к этому не подходит. Нужно быть жестким, нужно быть с твердой рукой, и это меня не устраивало. А у Аршавина, возможно, это получится. Я очень рад видеть, что подрастает хорошее поколение русских тренеров — Семак, Карпин, тот же Парфенов, Хохлов. Я следил за ними, по-моему, они хорошо работали. Видно, что люди переживают, ответственно относятся к делу.