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Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»

сегодня, 01:15
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча бывшей команды против «Химок» в 11-м туре РПЛ поделился мнением о новичке «красно-белых» Викторе Мозесе, арендованном у «Челси».

Усилит ли Мозес «Спартак»? Вывеска, конечно, громкая, но если говорить о пользе, не знаю, посмотрим. Смущает, что он много времени по арендам провёл. По-моему, когда игрока после топовых клубов отправляют в Турцию (Прим. — Мозес играл в аренде в «Фенербахче»), на нём ставят крест. Но иногда бывает и так, что футболист попадает в свою команду, и дела у него идут хорошо. Если всё-таки его рассматривают в качестве правого полузащитника, то эта позиция у «Спартака» — проблемная. Хорошо, если он её закроет. Ведь тогда Зобнин в центре освободится, будет больше играть на своём месте. Хочется надеяться, что всё будет нормально. Если, конечно, человек приехал играть, а не а-ля Шюрле завершить карьеру. Я думаю, три-четыре игры, и возможности этого футболиста станут понятны.

Что касается матча с «Химками», то, как известно, не сыграет Джикия, а «Спартак» без него — совсем другая команда. У меня нет уверенности в том, что «красно-белые» обыграют «Химки». Тем более другой тренер у подмосковной команды сейчас, другой состав, и народ там настраивается. Не думаю, что это будет хорошая прогулка для «Спартака». Конечно, спартаковцы сильнее и должны побеждать, но, опять же, отсутствие Джикии может привести к разладу в обороне. Я бы сказал так: где-то 60%, что «красно-белые» выиграют, и 40, что будет ничья.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:25
Три года он играл за аристократов достаточно хорошо. Потом перестал в состав попадать. Почему? Причины разные могут быть. От смены тренера, тактики и т. д.
Время покажет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:02
зачем гадать))скоро всё будет видно)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:37
Сомнения в его классе есть.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:29
Паулиньо вернулся из Китая, отыграл за Барсу на хорошем уровне и свалил...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:16
Да нет, усиление...
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