Коммиссо: «Кьеза вынудил оказаться в ситуации, где только один покупатель»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал переход полузащитника в «Ювентус».

Я относился к нему как к сыну, а он поступил неправильно по отношению ко мне, моей семье, к тем, кто работает в этом клубе. Он еще ребенок, поэтому лучше больше не обсуждать это. В Америке говорят: когда уходишь, старайся не сжигать мосты.

Кьеза вынудил нас оказаться в ситуации, где только один покупатель. Он не хотел ехать в Англию, а в Италии ему нужен был только «Ювентус», который хорошо понимал ситуацию. В конечном итоге мне пришлось дать ему то, что он хотел.