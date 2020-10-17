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Коммиссо: «Кьеза вынудил оказаться в ситуации, где только один покупатель»

17 октября 2020, 15:12

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал переход полузащитника Федерико Кьезы в «Ювентус».

Я относился к нему как к сыну, а он поступил неправильно по отношению ко мне, моей семье, к тем, кто работает в этом клубе. Он еще ребенок, поэтому лучше больше не обсуждать это. В Америке говорят: когда уходишь, старайся не сжигать мосты.

Кьеза вынудил нас оказаться в ситуации, где только один покупатель. Он не хотел ехать в Англию, а в Италии ему нужен был только «Ювентус», который хорошо понимал ситуацию. В конечном итоге мне пришлось дать ему то, что он хотел.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
17 октября в 20:14
Все правельно Кьеза сделал он хотел играть в лучшем клубе Италии почему он должен переходить в клуб за который играть он не хочет чтобы ты набил кашелек?? Он же не раб. Так только в Зените игроков заставляют.
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 16:24
Не факт, что он заиграет в Юве и наберёт обороты.
ДАША Д
ДАША Д
17 октября в 16:20
Сын предал отца.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 октября в 16:02
А что дальше будет? Таких надо наказывать!
Lucky luciano
Lucky luciano
17 октября в 15:46
ты должен радоваться,что Ювентус за двух бездарей(бревнордески и кьеза)выложил 100 млн
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 15:14
и так тоже бывает)
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