Кассано: «Я бы не отказывался от Эриксена. Никогда»

Бывший итальянский футболист поделился мнением об игре полузащитника «Интера» , который не получает игровой практики.

Есть тактическая проблема. Конте не нравится такой тип игроков, но Эриксен — лучший, настоящий чемпион: в сборной забивает постоянно, в АПЛ он был феноменом. Если «Реал» хотел подписать его, то должна быть для этого причина.

Конте — отличный тренер, но ему нравится Видаль, игроки с подобной активностью. Но я бы не отказывался от Эриксена. Никогда.