ГлавнаяНовости

Кассано: «Я бы не отказывался от Эриксена. Никогда»

17 октября 2020, 09:44

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился мнением об игре полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, который не получает игровой практики.

Есть тактическая проблема. Конте не нравится такой тип игроков, но Эриксен — лучший, настоящий чемпион: в сборной забивает постоянно, в АПЛ он был феноменом. Если «Реал» хотел подписать его, то должна быть для этого причина.

Конте — отличный тренер, но ему нравится Видаль, игроки с подобной активностью. Но я бы не отказывался от Эриксена. Никогда.

Все новости
Конте — о ничьей с «Боруссией» М: «„Интер“ выступил хорошо и мог победить»
Сегодня, 04:18 Комментарии0
Флик: «„Бавария“ продемонстрировала очень хорошую эффективность»
Сегодня, 03:55 Комментарии1
Симеоне — о разгроме от «Баварии»: «„Атлетико“ показал хорошую игру»
Сегодня, 03:36 Комментарии1
Корниенко: «Думаю, „Реал“ недооценил нас»
Сегодня, 03:09 Комментарии1
Каштру: «Все игроки идеально выполнили стратегию на матч с „Реалом“»
Сегодня, 01:45 Комментарии1
Форвард «Зальцбурга»: «Я очень разочарован. Особенно упущенным моментом»
Сегодня, 01:36 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Анпилкин
Анпилкин
17 октября в 09:45
Много кто бы не отказался
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100