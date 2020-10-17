Кассано: «Я бы не отказывался от Эриксена. Никогда»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился мнением об игре полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, который не получает игровой практики.
Есть тактическая проблема. Конте не нравится такой тип игроков, но Эриксен — лучший, настоящий чемпион: в сборной забивает постоянно, в АПЛ он был феноменом. Если «Реал» хотел подписать его, то должна быть для этого причина.
Конте — отличный тренер, но ему нравится Видаль, игроки с подобной активностью. Но я бы не отказывался от Эриксена. Никогда.