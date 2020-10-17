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Клопп поделился мнением о голевой засухе Фирмино

17 октября 2020, 10:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о голевой засухе нападающего Роберто Фирмино.

Я не знаю, когда это станет проблемой для меня. Это даже не близко к тому, чтобы стать проблемой. Для меня более важно то, насколько он полезен для команды.

Ранее Юрген Клопп рассказал о состоянии футболистов перед матчем 5-го тура АПЛ против «Эвертона».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
17 октября в 11:46, ред.
это высасывание из ничего от журналистов, и они сами это прекрасно знают, ведь Клоппу центр-форвард и нужен как ложная девятка, для прессинга и подыгрыша. Ему действительно все равно сколько забьет такой форвард если он выполняет свою черновую работу. Гол от такого типа форварда чисто как бонус к остальному, в понимании Клоппа, не более.
Вот если перестанут забивать Салах либо Мане - вот тогда он будет волноваться.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
17 октября в 10:07
Главное командная игра. Скоро прорвёт.
drug01
drug01
17 октября в 10:06
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