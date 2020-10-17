Клопп поделился мнением о голевой засухе Фирмино

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о голевой засухе нападающего Роберто Фирмино.
Я не знаю, когда это станет проблемой для меня. Это даже не близко к тому, чтобы стать проблемой. Для меня более важно то, насколько он полезен для команды.
Ранее Юрген Клопп рассказал о состоянии футболистов перед матчем 5-го тура АПЛ против «Эвертона».
Вот если перестанут забивать Салах либо Мане - вот тогда он будет волноваться.
Вот если перестанут забивать Салах либо Мане - вот тогда он будет волноваться.