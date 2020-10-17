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Семак: «Удалось и результата добиться, и отрегулировать функционал игроков»

17 октября 2020, 16:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Были ли замены запланированы? Выходы Дзюбы, Оздоева и Вендела были запланированы, хотелось их выпустить при удачном стечении обстоятельств. Дали возможность и Мостовому сыграть 45 минут, регулировали игроков, чтобы все были в тонусе. Удалось и результата добиться, и дать возможность отрегулировать функциональное состояние игроков. Что касается замены Кругового, то он пропустил достаточно много и в сборной не получил игровой практики, естественно, мы сделали корректировку и дали возможность Мостовому сыграть целый тайм.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
17 октября в 19:47
Были такие мысли и у меня.
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 17:46
Посмотрим на этот отрегулированный функционал в ЛЧ)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 17:38
Хороший матч, достойный соперник, заслуженная победа...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 октября в 17:35
Могли... Я вроде думал что Зенит сразу убежит в отрыв в этом чемпионате. Ан нет)
CPS
CPS
17 октября в 17:24
    ekliziast
    ekliziast
    17 октября в 17:20
    Семак , всем давно всё ясно и понятно, зачем все эти разглагольствования. Одним словом , хамелеон ты Сергей.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
    17 октября в 17:13
    Сочи показали , что с Зенитом играть можно вполне . Главное не терять концентрацию в течении всего матча. Если бы сдержали стартовый натиск , то могли бы и за очки побороться.
    Footbolista
    Footbolista
    17 октября в 17:08
    И "львы" сыты и курортники на стажировке...
    shlomo
    shlomo
    17 октября в 17:07
    Это были цветочки...ягодки будут позже....но, с Победой, Питер!
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    17 октября в 17:03
    С победой Зенит. Половину второго тайма отдали инициативу, но вовремя сделанные замены расставили все на свои места.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 октября в 16:56
    Богданыч чувствуется доволен, но мне кажется что ему надо бы задуматься перед стартом в ЛЧ. Садится команда во втором тайме. Хотя наверное поздно пить Боржоми. Тревожно за Зенит. Но все равно удачи в ЛЧ! им!!
    viv
    viv
    17 октября в 16:54
    Можно было и не играть. 6 очков от фарм клуба уже в начале сезона записаны в турнирную таблицу.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 октября в 16:52
    Труднейшая победа Зенита . Сочи приятно удивили!!! После провального первого тайма , казалось , что матч проигран вчистую. Но не тут то было. Во втором тайме доминировали уже Сочи и счастье Зенита , что гости не реализовали свои моменты. И лишь в концовке , когда получил травму Нобоа , а Семак сделал правильные замены Зенит отодвинул игру от своих ворот.
    Питер с победой !!! Сочинцам респект за игру!!!
    ermak6848
    ermak6848
    17 октября в 16:48
    с Победой !!!
    oFANATo
    oFANATo
    17 октября в 16:47
    Ох Серёга, как бы такие спектакли со своим фарм- клубом потом не вышли боком в ЛЧ.
    Литейный 4
    Литейный 4
    17 октября в 16:46
    Хорошая разминка была с неслабым соперником, который многих ещё возить будет. Гыгыгы
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 октября в 16:46
    хорошо коли это правда)) в чём сомневаюсь
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 октября в 16:45
    Тот случай, когда результата "добились" до начало матча)
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    17 октября в 16:42
    два зайца поймал
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 октября в 16:42
    Ещё бы с Сочи не добиться))
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