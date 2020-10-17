Семак: «Удалось и результата добиться, и отрегулировать функционал игроков»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:1) в матче 11-го тура РПЛ .

Были ли замены запланированы? Выходы Дзюбы, Оздоева и Вендела были запланированы, хотелось их выпустить при удачном стечении обстоятельств. Дали возможность и Мостовому сыграть 45 минут, регулировали игроков, чтобы все были в тонусе. Удалось и результата добиться, и дать возможность отрегулировать функциональное состояние игроков. Что касается замены Кругового, то он пропустил достаточно много и в сборной не получил игровой практики, естественно, мы сделали корректировку и дали возможность Мостовому сыграть целый тайм.