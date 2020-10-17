Жара в Мерсисайдском дерби: 1 удаление, 2 травмы вожаков, 4 гола и развязка на 92-й минуте

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сегодня, 17:55

Без VAR могли упустить два офсайда, но добавить пенальти. «Соккер.ру» делится впечатлениями от дикого поединка.

Про «Эвертон»

- до матча против «Ливерпуля» команда Анчелотти чаще, чем соперники, контролировала мяч и пасовала с высокой точностью. Чемпион заставил соседа работать без мяча 58 % игрового времени, но Карло использовал любопытную фишку – увеличил расстояние между защитой и центром поля. Это риск, но ради быстрого перехода в атаку;

- «Эвертон» — король стандартов в АПЛ . Хотя у «синих» всего один гол с пенальти, у них уже шесть мячей после ввода мяча в игру. Против «Ливерпуля» помог угловой, который идеально подал Хамес. Возможно, на месте опекуна Кина мог бы Ван Дейк, но без него воздух проиграли. Адриан тоже не прочитал момент, мяч пролетел над вратарем;

- Майкл Кин, что задавил в прыжке Тьяго, стал первым с 2015-го года футболистом «Эвертона», что забил в дерби на «Гудисон Парк». Три матча подряд завершились нулевыми ничьими, а пять лет назад сыграли 1:1, и тогда забил Ромелу Лукаку. Хорошо, что прервали серию нулевых ничьих на арене «ирисок»;

- самый результативный на старте чемпионата игрок «Эвертона» и АПЛ — Доминик Калверт-Льюин, сегодня проскакивал на ударные позиции. Не было концентрированной поддержки – Хамесу и Ришарлисону не дали много времени с мячом, но форвард грамотно уходил от защитников. И забил в любимом стиле голов, 7 мячей в 5 турах – прекрасный показатель;

- «Эвертон» потерял капитана до перерыва – Коулмен вышел на поле, невзирая на повреждение, а теперь получил травму на ровном месте. Шеймус бежал и потянул заднюю мышцу бедра. Хотя правый защитник и допустил подачу Робертсона в голевом эпизоде, опыт помогал Коулмену, а вместо него вышел молодой новичок Годфри из «Норвича» — в обороне сыграл нормально, но в атаку ходил редко;

- отмечаем полный отказ от прессинга – у «Эвертона» 0 перехватов за игру, редко так бывает, но в саму борьбу шли охотно. Это было дерби – 15 фолов «ирисок», 26 единобрств, 27 выносов мяча из штрафной площади, 18 побед на втором этаже. «Эвертон» ошибался, но не разочаровал в дерби. Не стоит забывать, против кого играли – «Ливерпуль» вышел на поле, чтобы перекрыть поражение 7:2 в Бирмингеме.

О «Ливерпуле»

- после ничьей можно выделить многих, но отметим персонально у «Ливерпуля» Робертсона. Эндрю не всегда достается внимание – по остаточному признаку, он даже не любимчик среди фланговых защитников, ведь Трент – свой, но шотландец сегодня провел мощный поединок. Ассист, три созданных момента, 90 % точных передач – роскошная игра;

- «Ливерпуль» быстро потерял лидера защиты Ван Дейка, что заставило перестроиться. Вирджил оказался у чужих ворот и его жестко сбил Пикфорд. Это нарушение на пенальти и карточку, но «Эвертону» повезло – в атаке «Ливерпуля» зафиксировали офсайд. Травма Ван Дейка значит, что увидели первый за много месяцев поединок АПЛ без голландца на поле – он сыграл все матчи в прошлом сезоне;

- Алькантара добавляет «красным» элегантности. Конечно, в плотной защите не смотрится так продуктивно, как Кейта или Вейналдум, но для этого на поле есть Фабиньо и Хендерсон. А вот испанец нужен, чтобы менять темп игры и вести ее. При обороне один в один Алькантара добавил в «Баварии», а по тонкости паса был крут всегда – лучший у «Ливерпуля». Клоппу повезло, что испанец напросился в его состав;

- чемпиону непросто давались комбинации и легкие атаки против «Эвертона» — ничего удивительного, в половине дерби из последних завершались ничьими. Но «Ливерпулю» сегодня повезло – Мина случайно неудачно скинул мяч на ногу Салаху, и Мохамед забил юбилейный сотый гол в футболке «красных». Скидки защитников часто являются удобными для хлестких ударов, техника не подвела египтянина;

- разумеется, «Ливерпуль» переиграл «Эвертон» по цифрам. Удары – 11:22, точные – 5:8, владение – 42 на 58 %, точность паса – 75 против 83 %. Вот только «ириски» и не стремились доминировать, они поставили на ответные реакции. И «Ливерпуль», потеряв Ван Дейка, допустил две результативные ошибки при игре на втором этаже. По победам наверху «Эвертон» впереди – 18:11.

Выводы после дерби

- «Эвертон» лишь раз в истории стартовал с восьми побед подряд во всех турнирах – в 19-м веке. В сезоне 1894/95 у «ирисок» восьмой успех пришелся как раз на дерби против «Ливерпуля» — 125 лет назад такое было возможно. Сейчас Анчелотти пытался прервать ужасную для «синих» серию из матчей без побед в дерби, но не сумел. Хотя «ириски» показали приличный футбол и 8 матчей без поражений заслужили;

- «Ливерпуль», не будучи в идеальной форме, ставит на индивидуальный класс исполнителей. Сегодня Салах не просто забил 100 голов за клуб, так еще и сделал это за 159 матчей. Быстрее до внушительной отметки добрались только Роджер Хант и Джек Паркинсон, но первый играл в 60-х, а второй вообще в начале двадцатого века. Салах обошел и Фаулера (100 голов в 165 матчах), и Оуэна (184 игры до юбилея);

- Калверт-Льюин стал одним из немногих футболистов в истории АПЛ , кто начал чемпионат с голами в пяти первых турах. Молодой форвард сборной Англии присоединился к Руни и Рейесу, а впереди только Агуэро – забивал в шести стартовых матчах чемпионата. Также Доминик первый с 1938 года игрок «Эвертона», что собрал серию голов в пяти стартовых турах лиги;

- в дерби случилось напоминание, что противостояние «Эвертона» и «Ливерпуля» — самое богатое в истории АПЛ на красные карточки. Сегодня Ришарлисон сыграл прямой ногой против Алькантары, это очевидный и грубый фол, так что 22-я красная карточка в дерби в рамках чемпионата по делу. Майкл Оливер отсудил без поводов для претензий к нему лично, 237-е Мерсисайдское дерби завершилось со счетом 2:2 – такого не было восемь лет.

- на 92-й минуте «Ливерпуль» забил усилиями Хендерсона, но гол отменили. Пожалуй, офсайды, зафиксированные по рукам – то, с чем должны бороться в ФИФА , УЕФА и IFAB (дяди, что пишут правила). Дело в «духе игры». И по духу игры нужны четкие формулировки, что не отменяют голы, если положение футболиста не дает ему явного, неоспоримого и влияющего на эпизод преимущества.

Мане в момент паса был спиной к воротам, его ноги дальше от линии, гол создал другому игроку в честной борьбе с защитником, что имел время его встретить. У Клоппа был повод негодовать, положение плеча и руки Садьо не имеет никакого отношения к решающему эпизоду всего дерби.

Отмечая везучесть «Эвертона» — могли получить пенальти и разменяли на офсайд гол в свои ворота на 92-й минуте, надо также отдать должное хозяевам. Анчелотти сколотил непростую для любого соперника команду, что дважды отыгралась против чемпионов Англии.