ГлавнаяНовости

Семак: «Абсолютно заслуженная победа»

17 октября 2020, 17:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

Непростой матч, как и следовало ожидать. Сегодня нужно было решить две задачи — победить и дать возможность дифференцировать нагрузку, которую получали футболисты за последнее время. В принципе, это удалось выполнить. С точки зрения качества — хороший первый тайм, во втором по многим причинам стали играть менее активно, менее агрессивно.

Пропустили мяч, игра стала нервозной, но, в принципе, не так много ошибались. Кроме момента с пропущенным мячом сыграли нормально, учитывая все факторы, которые предшествовали матчу. Абсолютно заслуженная победа. Будем готовиться к следующей игре.

Все новости
Азмун: «Жаль, что нам не повезло в матче с „Брюгге“»
Сегодня, 02:27 Комментарии2
Смолов: «Мы довольны результатом. Это хорошее начало»
Сегодня, 01:23 Комментарии2
Лисакович: «Впереди важные игры и плотный график»
Вчера, 23:10 Комментарии4
Николич: «Двигаемся дальше»
Вчера, 22:30 Комментарии15
Р. Нигматуллин: «Стоит отметить шикарный сэйв Гильерме на 93-й минуте»
Вчера, 22:11 Комментарии11
«Зенит» решил обратиться в УЕФА после поражения от «Брюгге»
Вчера, 21:07 Комментарии89
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ cska vperiod (раскрыть)
18 октября в 08:30
Режисура слабовата , можно было покруче .
Madikus
Madikus
17 октября в 18:58
Да ну...Гульбану!?!??
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 18:48
У С.Семака все победы Зенита - абсолютно заслуженные.
oFANATo
oFANATo
17 октября в 18:40
Пора бы уже УЕФА заинтересоваться спектаклями между фарм клубом сочи и зенитом.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 октября в 18:35
Никто и не сомневался
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 октября в 18:10, ред.
Герой матча Дюков ( Дзюба отдыхает)))))))
А СпаМ выиграет у Химок и всем всё будет ясно.
d_fincher
d_fincher
17 октября в 17:51
Семак человек без стыда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 октября в 17:35
Но мы же с вами всёёё понимаем......!😉
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 17:34
В целом неплохой сценарий придумал миллер.
Литейный 4
Литейный 4
17 октября в 17:32
Абсолютная победа Зенита. Дали небольшую слабину Сочи, те воспользовались ей. Но Семак сделал правильные перестановки и восстановил Статус кво. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 17:27
где заслужили? и кто?
Zenit_84
Zenit_84
17 октября в 17:27
Никто и не чосневался
офигенный
офигенный
17 октября в 17:27
наверно так и есть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100