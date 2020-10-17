Семак: «Абсолютно заслуженная победа»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

Непростой матч, как и следовало ожидать. Сегодня нужно было решить две задачи — победить и дать возможность дифференцировать нагрузку, которую получали футболисты за последнее время. В принципе, это удалось выполнить. С точки зрения качества — хороший первый тайм, во втором по многим причинам стали играть менее активно, менее агрессивно.

Пропустили мяч, игра стала нервозной, но, в принципе, не так много ошибались. Кроме момента с пропущенным мячом сыграли нормально, учитывая все факторы, которые предшествовали матчу. Абсолютно заслуженная победа. Будем готовиться к следующей игре.