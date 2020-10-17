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Семак оценил дебют Вендела за «Зенит»

17 октября 2020, 17:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют новичка команды Вендела в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

Ему сложно играть с листа. Не то что ему не хватает интеллекта. Смена чемпионата, климата, страны даются непросто. Его потенциал мы знаем, ему надо обжиться в команде, а нам его детальнее изучить.

По движению он смотрелся неплохо. Играл в опорной зоне. Задача была, чтобы почувствовал поле, чемпионат, тонус которого давно у него не было. Будем разбирать его игру, как и всех остальных, детально.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
17 октября в 18:45
Пока Вендел не о чем....припозднился зенит с полузащитником через три для ЛЧ.
ДСА
ДСА
17 октября в 18:23
Пока играет за счёт других.
Gunslinger
Gunslinger
17 октября в 18:12
Что называется "с корабля на бал". Ход правильный, ему нужно быстрее входить в игру.
Надеемся на Вендела!
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 18:06
можно и похвалить авансом)) он то про фарм не знал))
STVA 1
STVA 1
17 октября в 18:00
Следующие игры будут более показательными
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 17:39
Матч с фарм-клубом, не тот случай, чтобы оценивать чей-то дебют)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 17:38
Неплохо для начала...
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