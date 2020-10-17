Семак оценил дебют Вендела за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют новичка команды Вендела в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).
Ему сложно играть с листа. Не то что ему не хватает интеллекта. Смена чемпионата, климата, страны даются непросто. Его потенциал мы знаем, ему надо обжиться в команде, а нам его детальнее изучить.
По движению он смотрелся неплохо. Играл в опорной зоне. Задача была, чтобы почувствовал поле, чемпионат, тонус которого давно у него не было. Будем разбирать его игру, как и всех остальных, детально.
Надеемся на Вендела!
Надеемся на Вендела!