Семак оценил дебют Вендела за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» оценил дебют новичка команды Вендела в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

Ему сложно играть с листа. Не то что ему не хватает интеллекта. Смена чемпионата, климата, страны даются непросто. Его потенциал мы знаем, ему надо обжиться в команде, а нам его детальнее изучить.

По движению он смотрелся неплохо. Играл в опорной зоне. Задача была, чтобы почувствовал поле, чемпионат, тонус которого давно у него не было. Будем разбирать его игру, как и всех остальных, детально.