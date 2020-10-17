Булыкин: «Выход на поле Зе Луиша был удачным»

Советник генерального директора «Локомотива» подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ против «Уфы» (1:0).

Зе Луиш сегодня здорово вышел, и его рывок, когда он пошел прессинговать вратаря, вынудив его ошибиться, его голевой пас — всё это привело к голу. Его выход был удачным, и всё, конечно, будет зависеть от следующих игр, но для нападающего важно почувствовать уверенность с первых матчей.

Сегодняшний матч прошел не на хороших скоростях, но такое часто случается после игр сборной. Самое главное сегодня было победить, чтобы с хорошим настроением и мотивацией двигаться дальше, находясь вверху турнирной таблицы.