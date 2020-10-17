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Булыкин: «Выход на поле Зе Луиша был удачным»

17 октября 2020, 20:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ против «Уфы» (1:0).

Зе Луиш сегодня здорово вышел, и его рывок, когда он пошел прессинговать вратаря, вынудив его ошибиться, его голевой пас — всё это привело к голу. Его выход был удачным, и всё, конечно, будет зависеть от следующих игр, но для нападающего важно почувствовать уверенность с первых матчей.

Сегодняшний матч прошел не на хороших скоростях, но такое часто случается после игр сборной. Самое главное сегодня было победить, чтобы с хорошим настроением и мотивацией двигаться дальше, находясь вверху турнирной таблицы.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 октября в 22:03
потому что мастер
mihaluch
mihaluch
17 октября в 20:28
Зе Луиш вышел и это хорошо.
beefs
beefs
17 октября в 20:10
Время покажет что он может...
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 20:09
Ну если советник так решил...
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