Депутат Лебедев: «Кикнадзе полностью провалил трансферную политику»

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о выступлениях «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Перед Лигой чемпионов страшно за «Локомотив», потому что, если мы у «Уфы» дома 1:0 с трудом выигрываем за счет ошибки вратаря соперника, то Нойер ошибаться так не будет. Такие подарки нам ни «Атлетико», ни «Бавария», ни «Зальцбург» делать не будут.

Я считаю, что основная причина в том, что Кикнадзе полностью провалил трансферную политику. Ни один игрок, которого приобрел — ну, может, за исключением Зе Луиша, посмотрим — команду не усилил. К лиге чемпионов так не готовятся. Продают сильнейших, покупают слабейших. Все, кого купили, сидят на лавке. Смысл покупать таких игроков? С таким составом перед Лигой чемпионов страшно.

Посмотрим, конечно. Футбол — такая игра, что случайно сыграть вничью можно или выиграть даже, но по игре, по составу, по наполнению Николича даже жалко… Болельщики будут делать выводы о его профпригодности по результатам выступления в Лиге чемпионов. А в той группе, куда мы попали, с таким составом, третье место будет для нас счастьем.