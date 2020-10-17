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Депутат Лебедев: «Кикнадзе полностью провалил трансферную политику»

17 октября 2020, 19:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о выступлениях «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Перед Лигой чемпионов страшно за «Локомотив», потому что, если мы у «Уфы» дома 1:0 с трудом выигрываем за счет ошибки вратаря соперника, то Нойер ошибаться так не будет. Такие подарки нам ни «Атлетико», ни «Бавария», ни «Зальцбург» делать не будут.

Я считаю, что основная причина в том, что Кикнадзе полностью провалил трансферную политику. Ни один игрок, которого приобрел — ну, может, за исключением Зе Луиша, посмотрим — команду не усилил. К лиге чемпионов так не готовятся. Продают сильнейших, покупают слабейших. Все, кого купили, сидят на лавке. Смысл покупать таких игроков? С таким составом перед Лигой чемпионов страшно.

Посмотрим, конечно. Футбол — такая игра, что случайно сыграть вничью можно или выиграть даже, но по игре, по составу, по наполнению Николича даже жалко… Болельщики будут делать выводы о его профпригодности по результатам выступления в Лиге чемпионов. А в той группе, куда мы попали, с таким составом, третье место будет для нас счастьем.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
18 октября в 12:07
"А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ."(С)
galem72
galem72
18 октября в 10:02
Может, жирику лучше заняться гос'дурскими делами? ))
Сухины дети
Сухины дети
17 октября в 23:29
Раньше я помогал , теперь сами справляются
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 20:53
Кика много чего провалил.
David Young
David Young
17 октября в 20:30
Лебедев пропустил чуть более 95 процентов голосований в Госдуме весной этого года. Лучше бы этим больше занимался, чем очевидные вещи говорил, приумножая степени проблем и уровней.
112910415
112910415
17 октября в 20:26
провалил, конечно
протон1
протон1
17 октября в 20:12
кикнадзе провалил. но зато срубил бабла и свалит. как и кикабидзе. мы считали мимино . и его . но увы. он
STVA 1
STVA 1
17 октября в 20:05
Это мы и без Лебедя знаем...
офигенный
офигенный
17 октября в 19:59
офигеть наезд
shlomo
shlomo
17 октября в 19:58
Разговоров много...и ни о чем
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