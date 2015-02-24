Канунников и Карлос Эдуардо могут не успеть восстановиться к матчу с «Локомотивом»

Футболисты «Рубина» Максим Канунников и Карлос Эдуардо рискуют пропустить матч 1/4 финала Кубка России против «Локомотива», который пройдет 3 марта в Москве.
Оба игрока до сих пор не приступили к полноценным тренировкам из-за травм и не участвуют в контрольных матчах команды. Ринат Билялетдинов пытается наиграть варианты без них. Чаще остальных на этих позициях появляются Владимир Дядюн и Марко Ливайя.
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