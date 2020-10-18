Сульшер: «Это была проверка нашего характера после поражения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (4:1) в 5-м туре АПЛ .

Это была проверка нашего характера после поражения со счетом 1:6.

У нас впереди еще очень много матчей, и ты выбираешь тот состав, который, по твоему мнению, в данной игре даст положительный результат. Думаю, что в этом матче мы нашли правильный баланс. Те, кто остался на скамейке, тоже были нашими болельщиками, которые гнали команду вперед, так что это был отличный настрой и командный дух.