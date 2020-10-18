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Сульшер: «Это была проверка нашего характера после поражения»

18 октября 2020, 09:12
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (4:1) в 5-м туре АПЛ.

Это была проверка нашего характера после поражения со счетом 1:6.

У нас впереди еще очень много матчей, и ты выбираешь тот состав, который, по твоему мнению, в данной игре даст положительный результат. Думаю, что в этом матче мы нашли правильный баланс. Те, кто остался на скамейке, тоже были нашими болельщиками, которые гнали команду вперед, так что это был отличный настрой и командный дух.

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Все комментарии
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
18 октября в 13:58
МЮ просто набрал физические кондиции , ПСЖ тоже должны обыгрывать
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 октября в 13:16
То ли МЮ был хорош, то ли Ньюкасл плох в автобусе был, игра с ПСЖ покажет
Groove000
Groove000
18 октября в 10:06
А я думал, опять сольетесь
КЭТиК
КЭТиК
18 октября в 10:01
Так они должны были играть и раньше.
izrafel
izrafel
18 октября в 09:18
Не на шутку разошлись...
asraeil
asraeil
18 октября в 09:14
Продолжайте в том же духе...
shlomo
shlomo
18 октября в 09:14
Хорошо сыграли
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