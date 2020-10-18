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Газизов рассказал, почему Джикия пропустил матч с «Химками»

18 октября 2020, 10:19
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему защитник Георгий Джикия пропустил матч 11-го тура РПЛ с «Химками».

Почему Джикия пропустил матч? Смотрите, у Георгия последние два теста — отрицательные, и в принципе мог выйти против «Химок». Но по требованиям Роспотребнадзора от момента первого положительного анализа до последнего отрицательного должно пройти не менее 14 дней, это получается 20 октября. Мы не стали будоражить никого, так как это все-таки «Спартак». Думаем, если опять что-то нарушим, то нас серьезно накажут. И с учетом правил Роспотребнадзора решили так действовать. 20-го числа Джикия будет готов.

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Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
18 октября в 12:52
Гилерме играл
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 11:41
у хозяина ..... научился)))))))))))))
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
18 октября в 11:23
Фернандесу это скажи, который тоже не карантине сидит.
mihaluch
mihaluch
18 октября в 10:50
Что-то тёмное с этими анализами.
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 10:28
Трусы, не могут признаться, что у человека корона
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