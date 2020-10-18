Газизов рассказал, почему Джикия пропустил матч с «Химками»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему защитник пропустил матч 11-го тура РПЛ с «Химками».

Почему Джикия пропустил матч? Смотрите, у Георгия последние два теста — отрицательные, и в принципе мог выйти против «Химок». Но по требованиям Роспотребнадзора от момента первого положительного анализа до последнего отрицательного должно пройти не менее 14 дней, это получается 20 октября. Мы не стали будоражить никого, так как это все-таки «Спартак». Думаем, если опять что-то нарушим, то нас серьезно накажут. И с учетом правил Роспотребнадзора решили так действовать. 20-го числа Джикия будет готов.