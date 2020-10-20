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Джонс хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

сегодня, 10:22

Защитник Фил Джонс хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.

Как сообщается, «красные дьяволы» готовы отпустить своего футболиста за 20 млн фунтов стерлингов. Главным претендентом на подписание англичанина является «Фулхэм».

Отмечается, что Джонсу придется пойти на снижение заработной платы, чтобы перейти в стан «дачников».

Нынешний контракт защитника истекает летом 2023 года. По текущему соглашению Джонс зарабатывает 100 000 фунтов стерлингов в неделю.

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marvel777
marvel777
сегодня в 10:28
большие сомнения что за него 20 лямов фунтов кто-то отдаст,скорее контракт разорвет
Spellman
Spellman
сегодня в 10:25
Ну хочет и хочет. Че бубнить то.

В команде все равно ему места не находится даже на лавке, в глубоком резерве сидеть вместе с Лингардиньо (который кстати иногда по особому расположению звезд выходит на поле) тоже не дело.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 10:23
Ну и пусть покидает
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