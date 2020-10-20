Джонс хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

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сегодня, 10:22

Защитник хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.

Как сообщается, «красные дьяволы» готовы отпустить своего футболиста за 20 млн фунтов стерлингов. Главным претендентом на подписание англичанина является «Фулхэм».

Отмечается, что Джонсу придется пойти на снижение заработной платы, чтобы перейти в стан «дачников».

Нынешний контракт защитника истекает летом 2023 года. По текущему соглашению Джонс зарабатывает 100 000 фунтов стерлингов в неделю.