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Семак: «Мы изучаем „Брюгге“ и пытаемся найти лучший способ обыграть их»

сегодня, 00:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге19:55 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

У нас было не так много времени на подготовку, так как мы играли в лиге всего два дня назад. Мы подумаем о нашем стартовом составе позже, когда увидим, как тренируются игроки. «Брюгге» обычно использует схему 4-3-3, но иногда она меняется на 5-3-2.

Мы все еще изучаем наших соперников и пытаемся найти лучший способ победить их.

Малком не сыграет в матче. Он не тренируется с командой.

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «Брюгге».

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 01:43, ред.
Изучайте там как следует все..
Потому что имеете хорошие шансы залечь на дно в Брюгге.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 01:26
Мы все еще изучаем наших соперников...скажет Семак в перерыве матча.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 01:14
Сережа...вариант с судьями вычеркивай...не прокатит...
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:57
"и пытаемся найти лучший способ обыграть их" - найдите хотя бы один, не обязательно лучший :)
drug01
drug01
сегодня в 00:37
Надо найти ключ к победе!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:12, ред.
Лучший способ обыграть, это поменьше интервью накануне матча, тем более, когда они ни о чём, побольше готовиться к матчу с командой...
David Young
David Young
сегодня в 00:12
Это правильный подход к делу.
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