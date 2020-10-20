Семак: «Мы изучаем „Брюгге“ и пытаемся найти лучший способ обыграть их»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
У нас было не так много времени на подготовку, так как мы играли в лиге всего два дня назад. Мы подумаем о нашем стартовом составе позже, когда увидим, как тренируются игроки. «Брюгге» обычно использует схему 4-3-3, но иногда она меняется на 5-3-2.
Мы все еще изучаем наших соперников и пытаемся найти лучший способ победить их.
Малком не сыграет в матче. Он не тренируется с командой.
Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «Брюгге».
Потому что имеете хорошие шансы залечь на дно в Брюгге.
Потому что имеете хорошие шансы залечь на дно в Брюгге.