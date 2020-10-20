Семак: «Мы изучаем „Брюгге“ и пытаемся найти лучший способ обыграть их»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

У нас было не так много времени на подготовку, так как мы играли в лиге всего два дня назад. Мы подумаем о нашем стартовом составе позже, когда увидим, как тренируются игроки. «Брюгге» обычно использует схему 4-3-3, но иногда она меняется на 5-3-2.

Мы все еще изучаем наших соперников и пытаемся найти лучший способ победить их.

Малком не сыграет в матче. Он не тренируется с командой.