Евсеев: «Тедеско играет в футбол Конте, поэтому Мозес подходит „Спартаку“»

Бывший главный тренер «Уфы» поделился мнением об игре «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

«Спартак» провел второй тайм совсем по-другому. Они начали больше играть в позиционных атаках. Конечно, сказалось отсутствие Джикии и Жиго. Зобнин играл перед этим все три игры за сборную. Мозес вышел, ошибался, но с ним игра перевернулась.

О вопросе судейства даже не хочу говорить. Мое мнение – судья всегда прав.

«Спартак» любит играть так, чтобы было пространство, и, делая перехваты, как можно быстрее доставлять мяч вперед. В первом тайме с «Химками» это не получалось, но во всех других матчах это просматривалось.

«Химки» сыграли очень качественно и организованно. Мастерство футболистов не позволило реализовать преимущество, которое у них было в первом тайме. Мог бы быть другой счет.

Виктор Мозес? Если такие игроки будут к нам приезжать, то это будет плюс. Считаю, что это заслуга Газизова. Мозес играл в «Челси» у Конте, потом за «Интер» тоже с Конте.

Может быть, тренер «свой», но Тедеско играет в такой же футбол. Примерно такое же хочет видеть на поле. Поэтому Мозес подходит «Спартаку».