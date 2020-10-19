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Евсеев: «Тедеско играет в футбол Конте, поэтому Мозес подходит „Спартаку“»

вчера, 21:36
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об игре «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

«Спартак» провел второй тайм совсем по-другому. Они начали больше играть в позиционных атаках. Конечно, сказалось отсутствие Джикии и Жиго. Зобнин играл перед этим все три игры за сборную. Мозес вышел, ошибался, но с ним игра перевернулась.

О вопросе судейства даже не хочу говорить. Мое мнение – судья всегда прав.

«Спартак» любит играть так, чтобы было пространство, и, делая перехваты, как можно быстрее доставлять мяч вперед. В первом тайме с «Химками» это не получалось, но во всех других матчах это просматривалось.

«Химки» сыграли очень качественно и организованно. Мастерство футболистов не позволило реализовать преимущество, которое у них было в первом тайме. Мог бы быть другой счет.

Виктор Мозес? Если такие игроки будут к нам приезжать, то это будет плюс. Считаю, что это заслуга Газизова. Мозес играл в «Челси» у Конте, потом за «Интер» тоже с Конте.

Может быть, тренер «свой», но Тедеско играет в такой же футбол. Примерно такое же хочет видеть на поле. Поэтому Мозес подходит «Спартаку».

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Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 23:30
    pavkur
    pavkur
    вчера в 23:15
      Big krendel
      Big krendel
      вчера в 22:14
      Тедеска физрук в тренеках и бегает по кромке поля как угорелый, когда его команда играет в бей беги. Какой Конте? )))))
      ABir
      ABir
      вчера в 22:08
      Пусть все так и будет
      makkie
      makkie
      вчера в 22:06
      Первый тайм валяли дурака.
      Во втором вышли собранными и за 20 минут уничтожили оборону Химок. Правда, и пропустили гол вначале.
      Неужели нельзя так всегда играть?
      311
      311
      вчера в 21:55
      Общее у них только прыгать на бровке!)
      beefs
      beefs
      вчера в 21:49
      поживем, увидим что из этого получится...
      протон1
      протон1
      вчера в 21:47
      к нам такие игроки приезжали лучше чем мойзес. например. диарра. он тоже играл в челси, это о тоже играл в челси, данни, домингес, халк, вагнер лав . олич. да много кто. это сейчас спал спад у нас в футболе из за ковида. и чего то там еще
      ПлеймейкерЪ
      ПлеймейкерЪ
      вчера в 21:37
      Если не подходил, то не купили бы
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