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«Операция, боль, учусь ходить». Джорджевич — о восстановлении после травмы

вчера, 21:53

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, недавно перешедший в клуб из «Локомотива» на правах аренды, рассказал, как восстанавливался после травмы.

18 октября 2019 года. Матч «Ахмат» — «Локомотив». Попытка дриблинга и темнота… Операция, боль, месяцы проходят, снова учусь ходить, лёгкий бег, более быстрый бег, и всё время с той же мечтой, чтобы снова вернуться на поле.

365 дней спустя я снова здесь. Готов принести счастье себе и всем, кто меня любит. Пять месяцев назад у меня появилась ещё одна мотивация — два красивых глаза, которые смотрят на меня, и я не могу их разочаровать. Огромное спасибо всем, кто был со мной в самый трудный момент в моей карьере, людям, которые действительно продолжали верить в меня и поддерживали меня. Доктору Кугату и его сотрудникам, Мики, Исакку, Альберто, Ивану, Никите!

И, конечно же, огромная благодарность моей самой большой поддержке на протяжении всей моей жизни, моей любви Йоване, моим родителям, моему брату, моим друзьям. Мы вчера выиграли, трава пахнет прекрасно, и я жду не дождусь каждой следующей игры! Спасибо, Тула!

18 Октября 2019. Игра Ахмат-Локо: попытка дриблинга и темнота ... операция, боль, месяцы проходят, снова учусь ходить, легкий бег, более быстрый бег, и все время с той же мечтой, чтобы снова вернуться на поле. 365 дней спустя я снова здесь. Готов принести счастье себе и всем, кто меня любит. Пять месяцев назад у меня появилась еще одна мотивация, два красивых глаза, которые смотрят на меня, и я не могу их разочаровать. Огромное спасибо всем, кто был со мной в самый трудный момент в моей карьере, людям, которые действительно продолжали верить в меня и поддерживали меня. Доктору Кугату и его сотрудникам, Мики, Исакку, Альберто, Ивану, Никите! И, конечно же, огромная благодарность моей самой большой поддержке на протяжении всей моей жизни, моей любви Йоване, моим родителям, моему брату, моим друзьям. Мы вчера выиграли, трава пахнет прекрасно и я жду не дождусь каждую следующую игру! Спасибо, Тула!

Публикация от Luka Djordjevic (@usernameluka)

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:31
В Москве же хороших врачей нет,а в Туле с медициной всё в порядке! 😜
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:31
Душевно, искренне , с верой в лучшее !!! Так и надо.
Удачи Луке в Туле.
beefs
beefs
вчера в 21:58
молодец, нашел клуб где можно подлечиться...
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