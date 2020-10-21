ГлавнаяНовости

Юнузович: «Мы должны были побеждать „Локомотив“»

вчера, 23:20
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Зальцбурга» Златко Юнузович прокомментировал результат матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

Еще ничего не потеряно, но сегодня мы должны были добиться лучшего результата. Учитывая обилие моментов, при небольшой доле везения мы должны были побеждать 3:2.

Второй тайм — это была наша игра. Мы были заметно сильнее соперника и заслуженно вышли вперед, но упустили возможность сделать счет 3:1. А затем пропустили необязательный гол. Этого не должно было случиться.

Все новости
Милнер: «У нас была неделя взлётов и падений»
Сегодня, 00:49 Комментарии1
Модрич: «Мы знали, что „Шахтёр“ — хорошая команда»
Сегодня, 00:38 Комментарии3
Зидан: «Такие матчи не должны повторяться»
Сегодня, 00:33 Комментарии6
Тренер «Зальцбурга»: «Считаю, что мы были лучше „Локомотива“»
Сегодня, 00:09 Комментарии4
Озил: «Продолжу усердно тренироваться»
Вчера, 17:34 Комментарии16
Лэмпард — о заявке Чеха на сезон: «Он всё еще относительно молод»
Вчера, 15:12 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:21
фола не было, на повторе видно, что было сначала сыграно в мяч
Брулин
Брулин
сегодня в 00:07
Локо отскочил на последних минутах,а до этого фол был перед голом,ВАР за наших сыграл
beefs
beefs
сегодня в 00:01
чего сейчас уже посыпать голову пеплом...
Gahi
Gahi
вчера в 23:54
Не должны, это громко сказано, нельзя перед игрой недооценивать соперника у которого есть свои амбиции, в начале пройти Вас, а дальше как получится сыграть с остальными командами в группе, и постараться проявить себя с самой лучшей стороны. Что и получилось у Локомотива в первой игре против вашей команды Ред Булл Зальцбург. Удачи Локомотиву и дальше удивлять соперника.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:36
Оказывается лирика популярная и в Австрии)
Должны, не должны, результат на табло!
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:33
Что он несет?
Там такой багаж Семина остался. Скажите спасибо что 2-2 разошлись.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:32
Почему-то не за все комментарии начислились очки, хотя писал вроде в свежих темах,не превышающих 7 часов.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:27
Сами виноваты!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:21
Должны, но не смогли...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100