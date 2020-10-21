Юнузович: «Мы должны были побеждать „Локомотив“»

Полузащитник «Зальцбурга» прокомментировал результат матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

Еще ничего не потеряно, но сегодня мы должны были добиться лучшего результата. Учитывая обилие моментов, при небольшой доле везения мы должны были побеждать 3:2.

Второй тайм — это была наша игра. Мы были заметно сильнее соперника и заслуженно вышли вперед, но упустили возможность сделать счет 3:1. А затем пропустили необязательный гол. Этого не должно было случиться.