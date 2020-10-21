Озил: «Продолжу усердно тренироваться»

Полузащитник «Арсенала» прокомментировал решение клуба не включать его в заявку на сезон АПЛ .

Сложно писать эти строки, ведь я играл ради болельщиков. Очень разочарован этим решением. Я поклялся в верности клубу, когда подписал новый контракт, но на это не ответили взаимностью. Верность сегодня — это редкость. Я хотел вернуться в состав, до паузы из-за коронавируса это было возможно, но затем всё изменилось.

Мне нравится жить в Лондоне, я продолжу усердно тренироваться. Это решение ничего не изменит.