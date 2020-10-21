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Озил: «Продолжу усердно тренироваться»

сегодня, 17:34

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал решение клуба не включать его в заявку на сезон АПЛ.

Сложно писать эти строки, ведь я играл ради болельщиков. Очень разочарован этим решением. Я поклялся в верности клубу, когда подписал новый контракт, но на это не ответили взаимностью. Верность сегодня — это редкость. Я хотел вернуться в состав, до паузы из-за коронавируса это было возможно, но затем всё изменилось.

Мне нравится жить в Лондоне, я продолжу усердно тренироваться. Это решение ничего не изменит.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
сегодня в 18:06
Пора бы уже научиться подписывать такие контракты, чтобы руководство - особо не напрягалось, а чтобы напрягались игроки и тренеры)
particular
particular
сегодня в 18:03, ред.
Такие усердные и преданные парни не приносят пользы, но серьёзно напрягают клубы расходами...
Q-J-G
Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:03
Кто же пойдёт на покой, получая такую зарплату, не играя)
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:02
Он даже для клуба Бэйла - слишком ленив)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:59
А может лучше не надо ничего, может на покой .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:59
Ему надо в клуб Бэйла вступать)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:52
Тренеруйся,для здоровья полезно!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:51
Он не нужен никому в футбольном мире.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 17:51
Озил пополнил ряды сбитых лётчиков.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:42
А зачем давали премию за верность?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:41
Озил и усердно, это слова, которые в таком сочетании не совместимы)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 17:36
ну посмотрим на тебя
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