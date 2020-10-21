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Вудворд: «Европейская Премьер-Лига? Мне нечего вам сказать»

сегодня, 21:32

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд отреагировал на слухи о том, что топ-клубы планируют создать европейскую Премьер-Лигу.

Я читал об этом, но мне нечего вам сказать. Могу лишь признать, что мы регулярно обсуждаем с УЕФА возможные реформы в Лиге чемпионов.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:12
После года-двух проигравшие ТОПы захотят вернуться и феерить в своих чемпионатах.
Первое место только одно, а грандов наберётся штук 5-6 минимум.
И потом, сколько команд от этой лиги выступит в ЛЧ? Или это будет вторая по силе лига, и через неё будут отбираться команды Евролиги? Много вопросов без ответов...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:02
А я бы на это глянул!
drug01
drug01
сегодня в 21:33
Это всё мечты
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