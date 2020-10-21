Вудворд: «Европейская Премьер-Лига? Мне нечего вам сказать»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд отреагировал на слухи о том, что топ-клубы планируют создать европейскую Премьер-Лигу.
Я читал об этом, но мне нечего вам сказать. Могу лишь признать, что мы регулярно обсуждаем с УЕФА возможные реформы в Лиге чемпионов.
Первое место только одно, а грандов наберётся штук 5-6 минимум.
И потом, сколько команд от этой лиги выступит в ЛЧ? Или это будет вторая по силе лига, и через неё будут отбираться команды Евролиги? Много вопросов без ответов...
Первое место только одно, а грандов наберётся штук 5-6 минимум.
И потом, сколько команд от этой лиги выступит в ЛЧ? Или это будет вторая по силе лига, и через неё будут отбираться команды Евролиги? Много вопросов без ответов...