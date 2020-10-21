Вудворд: «Европейская Премьер-Лига? Мне нечего вам сказать»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд отреагировал на слухи о том, что топ-клубы планируют создать европейскую Премьер-Лигу.

Я читал об этом, но мне нечего вам сказать. Могу лишь признать, что мы регулярно обсуждаем с УЕФА возможные реформы в Лиге чемпионов.