Каштру: «Все игроки идеально выполнили стратегию на матч с „Реалом“»

Главный тренер «Шахтёра» прокомментировал выездную победу над «Реалом» (3:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Есть чувство выполненного долга. В течение матча мы очень-очень много работали, да и в последние дни, чтобы быть в наилучших кондициях. И работали мы в очень сложной атмосфере. Чтобы понимали: в день вылета вчера утром мы остались без двоих игроков, которые в принципе были заявлены. Вот примерно так мы и жили, реагируя на то, что приносит нам каждый день из-за пандемии. И знать, что все те, кто чувствовал себя хорошо, были с этим победным духом, – для меня это фантастика.

У «Шахтёра» нет резервного состава. И первого состава тоже нет. У нас есть список футболистов, которые работают каждый день с огромными амбициями, с большой отдачей, и готовятся играть абсолютно все. Не подготовься все, мы бы сегодня не смогли добиться этой великой победы. Ребята были очень решительны – это была очень сплочённая команда. В «Шахтёре» нет футболистов, которые играют и не играют. К матчу всегда подходит команда! В прошлом сезоне мы стали чемпионами Украины с 23 очками отрыва от второго места и добрались до полуфинала Лиги Европы. Мы смогли это сделать как команда. И сегодня, так же как команда, добились хорошей победы. Поздравляю всех, кто работает в «Шахтёре», всю семью «Шахтёра», и благодарю за всю поддержку, которую нам обеспечивают, переживая этот сложный момент для клуба!

Сегодня, как и всегда в «Шахтёре», нет имён, которые выходят играть, а есть команда. Мы смогли победить «Реал» только будучи командой. Не из-за одного либо другого, не из-за того, что один был лучше, а другой хуже. Нет, все ребята выполнили идеально стратегию на матч! Мы очень хорошо закрывали фланги и середину. Благодаря действиям Дентиньо мы смогли также использовать зоны, которые он открывал, – туда проходили Тете и Соломон. И вот эта стратегия развивалась именно благодаря команде. Это привело нас к победе. Корниенко мог быть хорош в течение всего матча, но, если бы команда неверно действовала, мы бы не победили. Поздравляю весь коллектив с тем, как сплочённо мы сегодня выглядели.