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Корниенко: «Думаю, „Реал“ недооценил нас»

сегодня, 03:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Защитник «Шахтёра» Виктор Корниенко прокомментировал выездную победу над «Реалом» (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это старт нового сезона в Лиге чемпионов, и мы немного нервничали. К тому же это был мой дебют, я волновался, потому что очень хотел сыграть хорошо. Думаю, «Реал» нас недооценил, но мы показали свой футбол и стиль. Мы должны всё время сохранять концентрацию.

В первом тайме мы показали наш лучший футбол и забили три замечательных гола. Думаю, мы выиграли этот матч до перерыва.

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