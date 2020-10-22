Конте — о ничьей с «Боруссией» М: «„Интер“ выступил хорошо и мог победить»

Главный тренер «Интера» подвёл итоги домашнего матча с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не можем сравнивать этот матч с прошлогодней игрой против «Славии». То была реальная оплошность, в то время как сегодня мы хорошо выступили против команды, обладающей большим потенциалом, хорошей техникой и физической подготовкой.

Я не припомню, чтобы Хандановичу пришлось спасать наши ворота (Прим. — первый гол «Интер» пропустил с пенальти, второй — в концовке матча после выхода один на один), в то время как у нас были шансы выиграть этот матч. Мне не в чем упрекнуть ребят.

Несомненно, мы можем стать лучше в определённых компонентах, в которых допускаем ошибки, и мы должны работать над их устранением.

Было нелегко сегодня в 17:00 получить новость о положительном результате теста на коронавирус у Хакими. До сегодняшнего утра он тренировался вместе с нами и должен был выйти в старте.