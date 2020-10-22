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Конте — о ничьей с «Боруссией» М: «„Интер“ выступил хорошо и мог победить»

сегодня, 04:18
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги домашнего матча с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не можем сравнивать этот матч с прошлогодней игрой против «Славии». То была реальная оплошность, в то время как сегодня мы хорошо выступили против команды, обладающей большим потенциалом, хорошей техникой и физической подготовкой.

Я не припомню, чтобы Хандановичу пришлось спасать наши ворота (Прим. — первый гол «Интер» пропустил с пенальти, второй — в концовке матча после выхода один на один), в то время как у нас были шансы выиграть этот матч. Мне не в чем упрекнуть ребят.

Несомненно, мы можем стать лучше в определённых компонентах, в которых допускаем ошибки, и мы должны работать над их устранением.

Было нелегко сегодня в 17:00 получить новость о положительном результате теста на коронавирус у Хакими. До сегодняшнего утра он тренировался вместе с нами и должен был выйти в старте.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:22
Интер должен был победить.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:21
Кто то проспал быть первым, мой привет!
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